Польша вернула на аэродромы истребители, поднятые якобы из-за России
09:19 19.08.2025
https://ria.ru/20250819/polsha-2036224757.html
Польша вернула на аэродромы истребители, поднятые якобы из-за России
Польша вернула на аэродромы истребители, поднятые якобы из-за России
Польские военные вернули на аэродромы истребители, поднятые якобы из-за активности России на Украине, не зафиксировав нарушений воздушного пространства страны
2025-08-19T09:19:00+03:00
2025-08-19T09:19:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152406/64/1524066435_0:94:3481:2052_1920x0_80_0_0_1da79a65b2c9447763a8f0c62a101efd.jpg
ВАРШАВА, 19 авг - РИА Новости. Польские военные вернули на аэродромы истребители, поднятые якобы из-за активности России на Украине, не зафиксировав нарушений воздушного пространства страны, сообщает во вторник оперативное командование родов вооруженных сил Польши. Ранее оперативное командование сообщило, что якобы из-за активности РФ на Украине в воздух поднята авиация Польши. В соответствии с действующими процедурами оперативный командующий принял решение о том, чтобы привести в действие "все имеющиеся в его распоряжении силы и средства". Через несколько часов командование отметило, что действия военной авиации в польском воздушном пространстве были прекращены. "Войско Польское постоянно следит за ситуацией на территории Украины и находится в постоянной готовности обеспечить безопасность польского воздушного пространства", - указало командование, поблагодарив за сотрудничество НАТО. В последнее время такие сообщения польские военные публикуют регулярно. Обычно эти действия совпадают с объявлением воздушной тревоги на Украине. Президент РФ Владимир Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк". Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Польша вернула на аэродромы истребители, поднятые якобы из-за России

Польша вернула на аэродромы истребители, поднятые якобы из-за активности РФ

ВАРШАВА, 19 авг - РИА Новости. Польские военные вернули на аэродромы истребители, поднятые якобы из-за активности России на Украине, не зафиксировав нарушений воздушного пространства страны, сообщает во вторник оперативное командование родов вооруженных сил Польши.
Ранее оперативное командование сообщило, что якобы из-за активности РФ на Украине в воздух поднята авиация Польши. В соответствии с действующими процедурами оперативный командующий принял решение о том, чтобы привести в действие "все имеющиеся в его распоряжении силы и средства". Через несколько часов командование отметило, что действия военной авиации в польском воздушном пространстве были прекращены.
"Войско Польское постоянно следит за ситуацией на территории Украины и находится в постоянной готовности обеспечить безопасность польского воздушного пространства", - указало командование, поблагодарив за сотрудничество НАТО.
В последнее время такие сообщения польские военные публикуют регулярно. Обычно эти действия совпадают с объявлением воздушной тревоги на Украине.
Президент РФ Владимир Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
