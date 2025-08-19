https://ria.ru/20250819/polsha-2036207965.html

Польша подняла в воздух самолеты из-за активности РФ на Украине

МОСКВА, 19 авг - РИА Новости.

в мире

польша

украина

россия

f-16

МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Дежурные военные самолеты Польши и союзных сил были подняты в воздух на фоне якобы активности РФ на Украине, сообщает оперативное командование родов вооруженных сил Польши. "Польская и союзная авиация приступила к выполнению задач, а наземные системы ПВО и радиолокационной разведки достигли высшей степени готовности", - говорится в сообщении, опубликованном на странице оперативного командования в соцсети X. Польские военные утверждают, что предпринятые меры направлены на обеспечение безопасности на территориях, граничащих с "уязвимыми районами". "Оперативное командование вооруженных сил следит за текущей ситуацией, а подчиненные силы и средства остаются в полной готовности к немедленному реагированию", - добавляется в сообщении. В последнее время такие сообщения польские военные публикуют регулярно. Обычно эти действия совпадают с объявлением воздушной тревоги на Украине. Информационный портал NaTemat ранее сообщал, что регулярные вылеты истребителей ВВС Польши якобы из-за активности российской авиации на Украине очень дорого обходятся польским налогоплательщикам. Согласно официальным данным министерства национальной обороны и ответам министерства на различные парламентские запросы, поступившие в последние годы, летный час польского истребителя F-16 стоит около 76-77 тысяч злотых (около 21 тысячи долларов).

