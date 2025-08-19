Рейтинг@Mail.ru
Украинцы стали чаще поддерживать пророссийское движение, заявило подполье
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
04:47 19.08.2025 (обновлено: 05:15 19.08.2025)
Украинцы стали чаще поддерживать пророссийское движение, заявило подполье
Украинцы стали чаще поддерживать пророссийское движение, заявило подполье - РИА Новости, 19.08.2025
Украинцы стали чаще поддерживать пророссийское движение, заявило подполье
Украинцы, включая сотрудников органов власти, офицеров ВСУ, работников военкоматов, активно присоединяются к антифашисткому подполью и пророссийскому движению... РИА Новости, 19.08.2025
специальная военная операция на украине
в мире
украина
владимир зеленский
вооруженные силы украины
ГЕНИЧЕСК, 19 авг - РИА Новости. Украинцы, включая сотрудников органов власти, офицеров ВСУ, работников военкоматов, активно присоединяются к антифашисткому подполью и пророссийскому движению сопротивления режиму Владимира Зеленского и всей постмайданной власти, сообщили РИА Новости в антифашистском сопротивлении. "В последние месяцы, на фоне успехов российских войск на различных направлениях, изменений в международной политике и внутренней нестабильности на Украине, к подполью присоединяются все больше желающих", — заявил представитель сопротивления.Он отметил, что с подпольщиками сотрудничают не только простые украинцы, но и представители местных администраций, рядовые военнослужащие и офицеры ВСУ, и даже сотрудники ТЦК.По словам подпольщика, новые кадровые приобретения позволяют сопротивлению собирать гораздо больше информации и решать более сложные задачи, в том числе, как утверждается, во взаимодействии с российскими военными.
в мире, украина, владимир зеленский, вооруженные силы украины
Украинцы стали чаще поддерживать пророссийское движение, заявило подполье

Украинцы стали активнее помогать пророссийскому подполью на фоне успехов ВС РФ

ГЕНИЧЕСК, 19 авг - РИА Новости. Украинцы, включая сотрудников органов власти, офицеров ВСУ, работников военкоматов, активно присоединяются к антифашисткому подполью и пророссийскому движению сопротивления режиму Владимира Зеленского и всей постмайданной власти, сообщили РИА Новости в антифашистском сопротивлении.
"В последние месяцы, на фоне успехов российских войск на различных направлениях, изменений в международной политике и внутренней нестабильности на Украине, к подполью присоединяются все больше желающих", — заявил представитель сопротивления.
Он отметил, что с подпольщиками сотрудничают не только простые украинцы, но и представители местных администраций, рядовые военнослужащие и офицеры ВСУ, и даже сотрудники ТЦК.
По словам подпольщика, новые кадровые приобретения позволяют сопротивлению собирать гораздо больше информации и решать более сложные задачи, в том числе, как утверждается, во взаимодействии с российскими военными.
Украинские наемники - РИА Новости, 1920, 14.08.2025
ВСУ вывели из Купянска наемников и националистов, сообщило подполье
14 августа, 15:17
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
