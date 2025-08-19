https://ria.ru/20250819/podpole-2036204459.html

Украинцы стали чаще поддерживать пророссийское движение, заявило подполье

Украинцы стали чаще поддерживать пророссийское движение, заявило подполье - РИА Новости, 19.08.2025

Украинцы стали чаще поддерживать пророссийское движение, заявило подполье

Украинцы, включая сотрудников органов власти, офицеров ВСУ, работников военкоматов, активно присоединяются к антифашисткому подполью и пророссийскому движению... РИА Новости, 19.08.2025

2025-08-19T04:47:00+03:00

2025-08-19T04:47:00+03:00

2025-08-19T05:15:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

украина

владимир зеленский

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/17/2030783692_0:323:3066:2048_1920x0_80_0_0_5969116f6b1e28c47f75a7a324cb0477.jpg

ГЕНИЧЕСК, 19 авг - РИА Новости. Украинцы, включая сотрудников органов власти, офицеров ВСУ, работников военкоматов, активно присоединяются к антифашисткому подполью и пророссийскому движению сопротивления режиму Владимира Зеленского и всей постмайданной власти, сообщили РИА Новости в антифашистском сопротивлении. "В последние месяцы, на фоне успехов российских войск на различных направлениях, изменений в международной политике и внутренней нестабильности на Украине, к подполью присоединяются все больше желающих", — заявил представитель сопротивления.Он отметил, что с подпольщиками сотрудничают не только простые украинцы, но и представители местных администраций, рядовые военнослужащие и офицеры ВСУ, и даже сотрудники ТЦК.По словам подпольщика, новые кадровые приобретения позволяют сопротивлению собирать гораздо больше информации и решать более сложные задачи, в том числе, как утверждается, во взаимодействии с российскими военными.

https://ria.ru/20250814/vsu-2035286948.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, владимир зеленский, вооруженные силы украины