Украинцы стали чаще поддерживать пророссийское движение, заявило подполье
ГЕНИЧЕСК, 19 авг - РИА Новости. Украинцы, включая сотрудников органов власти, офицеров ВСУ, работников военкоматов, активно присоединяются к антифашисткому подполью и пророссийскому движению сопротивления режиму Владимира Зеленского и всей постмайданной власти, сообщили РИА Новости в антифашистском сопротивлении. "В последние месяцы, на фоне успехов российских войск на различных направлениях, изменений в международной политике и внутренней нестабильности на Украине, к подполью присоединяются все больше желающих", — заявил представитель сопротивления.Он отметил, что с подпольщиками сотрудничают не только простые украинцы, но и представители местных администраций, рядовые военнослужащие и офицеры ВСУ, и даже сотрудники ТЦК.По словам подпольщика, новые кадровые приобретения позволяют сопротивлению собирать гораздо больше информации и решать более сложные задачи, в том числе, как утверждается, во взаимодействии с российскими военными.
