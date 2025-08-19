https://ria.ru/20250819/podarok-2036234271.html

На Украине рассказали, что подарили друг-другу Трамп и Зеленский

МОСКВА, 19 авг – РИА Новости. Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп во время встречи в Вашингтоне обменялись подарками – Зеленский подарил клюшку для гольфа, американский лидер – символические ключи от Белого дома, сообщили в офисе Зеленского. "(Зеленский – ред.) подарил президенту Соединенных Штатов клюшку для игры в гольф, которую ему передал младший сержант ВСУ… Дональд Трамп принял подарок и записал видео с благодарностью украинскому воину за клюшку, а также подарил… (Зеленскому – ред.) символические ключи от Белого дома", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте офиса Зеленского. В понедельник Трамп принимал в Белом доме Зеленского и лидеров стран ЕС. Ранее он не исключал возможности проведения в дальнейшем трехсторонней встречи с президентом РФ Владимиром Путиным и Зеленским в случае успеха переговоров. В день переговоров в Вашингтоне Киев атаковал объекты стратегической инфраструктуры РФ. Российские средства радиоэлектронной борьбы в воскресенье сорвали террористическую атаку украинского ударного беспилотника "Спис" на Смоленскую АЭС. Кроме того, в понедельник ФСБ России сообщила, что сорвала очередную попытку спецслужб Украины взорвать на Крымском мосту бомбу большой мощности. А венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто в день встречи в Белом доме заявил, что поставки нефти в Венгрию прекращены на неопределенный срок из-за атаки со стороны Украины на трубопровод "Дружба", по которому в Венгрию и Словакию поставлялась российская нефть.

