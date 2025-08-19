https://ria.ru/20250819/pevitsa-2036076072.html

Особняки и квартира на Манхэттене: как живёт Кристина Орбакайте

Особняки и квартира на Манхэттене: как живёт Кристина Орбакайте - РИА Новости, 19.08.2025

Особняки и квартира на Манхэттене: как живёт Кристина Орбакайте

Ещё совсем недавно имя Кристины Орбакайте гремело по всей стране в светских хрониках, а её концерты собирали полные залы даже в самых отдаленных уголках России. РИА Новости, 19.08.2025

2025-08-19T18:30:00+03:00

2025-08-19T18:30:00+03:00

2025-08-19T18:30:00+03:00

россия

манхэттен

европа

кристина орбакайте

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/01/1906770116_0:117:2878:1736_1920x0_80_0_0_e173ab3e26492201fb0031d73295935d.jpg

МОСКВА, 19 авг – РИА Новости. Ещё совсем недавно имя Кристины Орбакайте гремело по всей стране в светских хрониках, а её концерты собирали полные залы даже в самых отдаленных уголках России. Она была не просто популярной певицей, за ней стояла аура "дочери Примадонны", наследницы музыкальной династии. Но стоило примадонне покинуть Россию, как и Кристина, тут же отправилась следом, причём не только сменив страну проживания, но и, как может показаться, изменив собственную систему ценностей.Отказ от гастролей на родине, показательное молчание о событиях в стране, резкий переход к "американской свободе". Для многих стало очевидно: Орбакайте отвернулась от своей аудитории, выбрав другой мир.Финансовый вихрь: налоги, недвижимость, долгиСейчас Кристина Орбакайте гуляет по Европе с мужем Михаилом Земцовым и дочерью Клавдией. Звездная семья прохлаждается в Милане. Орбакайте выкладывает в свои соцсети фото и видео с отдыха. Расслабленная жизнь, море удовольствий, но за это пришлось заплатить дорогую цену – невозможность выступать с концертами в России. Впрочем, у Орбакайте иные источники доходов.Певица сейчас не просто живёт за границей, как оказалось, она опытный инвестор и сегодня пользуется накопленным за годы публичной карьеры. По данным СМИ и знакомого с финансами семьи юриста Марка Гершковича, её зарубежные активы оцениваются примерно в 10 миллионов долларов (779 млн рублей). Одна лишь квартира на Манхэттене - около 2,3 млн $ (179 млн ₽), а обслуживание такого жилья обходится в 4500$ в месяц (350 000 ₽)."В силу того, что здание скоро отметит столетний юбилей, управляющая компания на Манхэттене установит более высокую стоимость обслуживания, чем для зданий среднего возраста", - поясняет юрист.Плюс дорогущий пентхаус в Майами - около 7 млн $ (545 млн ₽) и 3,5‑4000 $ в месяц на обслуживание (273–311 тыс ₽).Итого, только на обслуживание недвижимости в США уходит около 600–660 тыс. ₽ ежемесячно.Откуда деньги?Финансовая сторона жизни Орбакайте всегда была впечатляющей.И пока пользователи саркастично отмечают в соцсетях, мол, "живет на шее у мужа", сама певица попадала в рейтинг самых богатых знаменитостей Forbes, имея годовой доход около 1,5 миллиона долларов (139 млн рублей).Подсчитать количество её выступлений на закрытых корпоративах практически невозможно: сами артисты предпочитают не афишировать такие заказы. Но можно предположить, что именно этот уровень дохода сохранялся у Орбакайте и в последние годы работы в России.В России недвижимости у Кристины не меньше, чем за рубежом как пишут СМИ: загородный особняк в Бережках с кинотеатром, хаммамом и бассейном, две элитные квартиры в ЖК "Четыре ветра", две квартиры на Тверской‑Ямской и три парковочныхместа общей стоимостью около20 млн ₽. Общая стоимость активов оценивается в 870 млн ₽.И всё же - долг перед ФНС по налогу 350 тыс. ₽. Вопрос не риторический: как можно не сдержать столь "скромное" обязательство, имея активы на сотни миллионов?Где сцена - там и родина?Весной 2024 года гастрольная карта Кристины Орбакайте в России стремительно опустела: концерты в Иркутске, Братске, Красноярске и Улан-Удэ были отменены. Формально певицу никто не заносил в список иностранных агентов, однако решающим оказалось не решение властей, а позиция общества и организаторов.Патриотические объединения публично заявили: артистка, живущая за границей и не обозначившая свою позицию по важным для страны событиям, "не должна пользоваться вниманием публики и зарабатывать в России". Масштаб этих призывов оказался таким, что многие площадки просто отказались от сотрудничества.На своём последнем российском концерте Орбакайте попыталась подать всё как личный выбор, назвав его "финальным" и подчеркнув добровольность ухода. Но в глазах зрителей это выглядело иначе: не свободный полёт, а вынужденный отлёт под давлением обстоятельств.Теперь главная сцена для Орбакайте - за океаном. Её концерты проходят в американских клубах и барах, где основная публика - эмигранты. Но о битве за билеты речи не идёт, аншлагов нет. Зрители в отзывах признаются: "голос уже не тот", "энергия ушла", а сами шоу больше похожи не на праздник музыки, а на попытку удержаться на плаву.Весной 2025 года певица решила расширить гастрольную географию и объявила тур по Европе: Цюрих, Барселона, Прага, Вильнюс, Таллин, Юрмала. Но планы начали сжиматься: Латвия первой закрыла ей въезд, мотивировав решение "несоответствием выступлений интересам национальной безопасности". Кристина заявила, что намерена отстаивать своё право на сцену в суде, однако со стороны всё это похоже не на громкое возвращение, а на отчаянную попытку вернуть утраченное внимание публики.

россия

манхэттен

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, манхэттен, европа, кристина орбакайте