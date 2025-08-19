https://ria.ru/20250819/peregovory-2036184744.html

СМИ: переговоры лидеров Европы и Трампа перешли в другой формат

СМИ: переговоры лидеров Европы и Трампа перешли в другой формат

СМИ: переговоры лидеров Европы и Трампа перешли в другой формат

Расширенная встреча президента США Дональда Трампа с европейскими лидерами, генсеком НАТО Марко Рютте и Владимиром Зеленским завершилась, но участники остаются... РИА Новости, 19.08.2025

ВАШИНГТОН, 19 авг - РИА Новости. Расширенная встреча президента США Дональда Трампа с европейскими лидерами, генсеком НАТО Марко Рютте и Владимиром Зеленским завершилась, но участники остаются в Белом доме, переходя в другой формат переговоров, утверждает телеканал CNN."Встреча завершилась, но лидеры остаются в Белом доме. Они переходят к возможному другому формату для продолжения переговоров", - сообщила корреспондент телеканала из Белого дома в прямом эфире.В понедельник президент США Дональд Трамп принимает в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров стран ЕС. Ранее он не исключал возможности проведения в дальнейшем трехсторонней встречи с президентом РФ Владимиром Путиным и Зеленским в случае успеха переговоров.В день переговоров в Вашингтоне Киев атаковал объекты стратегической инфраструктуры РФ. Российские средства радиоэлектронной борьбы в воскресенье сорвали террористическую атаку украинского ударного беспилотника "Спис" на Смоленскую АЭС. Кроме того, в понедельник ФСБ России сообщила, что сорвала очередную попытку спецслужб Украины взорвать на Крымском мосту бомбу большой мощности. А венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто в день встречи в Белом доме заявил, что поставки нефти в Венгрию прекращены на неопределенный срок из-за атаки со стороны Украины на трубопровод "Дружба", по которому в Венгрию и Словакию поставлялась российская нефть.

