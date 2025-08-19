https://ria.ru/20250819/pensiya-2036197933.html
Названа средняя пенсия по старости в России
Средняя пенсия по старости в России составила почти 25,1 тысячи рублей по состоянию на 1 июля этого года, следует из данных системы Социального фонда, которые... РИА Новости, 19.08.2025
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Средняя пенсия по старости в России составила почти 25,1 тысячи рублей по состоянию на 1 июля этого года, следует из данных системы Социального фонда, которые есть в распоряжении РИА Новости. Согласно данным, средний размер пенсии по старости в России составил 25 098 рублей в месяц на 1 июля.При этом средняя пенсия по старости работающих пенсионеров находится на уровне 22,1 тысячи рублей, в то время как у неработающих — на уровне 25,8 тысячи рублей.
