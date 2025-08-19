https://ria.ru/20250819/pensiya-2036197933.html

Названа средняя пенсия по старости в России

Названа средняя пенсия по старости в России - РИА Новости, 19.08.2025

Названа средняя пенсия по старости в России

Средняя пенсия по старости в России составила почти 25,1 тысячи рублей по состоянию на 1 июля этого года, следует из данных системы Социального фонда, которые... РИА Новости, 19.08.2025

2025-08-19T02:57:00+03:00

2025-08-19T02:57:00+03:00

2025-08-19T06:09:00+03:00

общество

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/05/2003232254_0:52:3312:1915_1920x0_80_0_0_416713045ecfc43597bc2e31246041d3.jpg

МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Средняя пенсия по старости в России составила почти 25,1 тысячи рублей по состоянию на 1 июля этого года, следует из данных системы Социального фонда, которые есть в распоряжении РИА Новости. Согласно данным, средний размер пенсии по старости в России составил 25 098 рублей в месяц на 1 июля.При этом средняя пенсия по старости работающих пенсионеров находится на уровне 22,1 тысячи рублей, в то время как у неработающих — на уровне 25,8 тысячи рублей.

https://ria.ru/20250818/gosduma-2035963588.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия