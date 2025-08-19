https://ria.ru/20250819/pauk-2036332952.html
Эксперт рассказал, насколько опасны пауки-осы, появившиеся в Москве
Эксперт рассказал, насколько опасны пауки-осы, появившиеся в Москве - РИА Новости, 19.08.2025
Эксперт рассказал, насколько опасны пауки-осы, появившиеся в Москве
Появление пауков-ос не представляет серьезной угрозы для москвичей, рассказал журналистам начальник управления охраны и мониторинга объектов животного мира... РИА Новости, 19.08.2025
2025-08-19T16:21:00+03:00
2025-08-19T16:21:00+03:00
2025-08-19T16:21:00+03:00
общество
москва
россия
сергей бурмистров
московская область (подмосковье)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/13/2036332403_0:204:3072:1931_1920x0_80_0_0_77015b31b5c89d702f2f73e9712bf585.jpg
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Появление пауков-ос не представляет серьезной угрозы для москвичей, рассказал журналистам начальник управления охраны и мониторинга объектов животного мира Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Сергей Бурмистров. Ранее в Telegram-каналах сообщалось, что в Подмосковье и других регионах России было зафиксировано нашествие пауков-ос. "Появление пауков-ос в Москве не представляет серьёзной угрозы для горожан. Эти членистоногие могут успешно прижиться в городских парках и зеленых зонах, однако их поведение довольно миролюбиво, а укус, хотя и болезненный, сопоставим по ощущениям с укусом обычной осы или пчелы. В качестве меры предосторожности рекомендуется после укуса принять антигистаминное средство, особенно людям, склонным к аллергическим реакциям", - сказал Бурмистров. Он отметил, что пауки-осы не нападают на человека первыми — они жалят только в случае, если их берут в руки или случайно сдавливают. Перед укусом паук, как правило, сигнализирует о тревоге, раскачиваясь на паутине, давая тем самым возможность отойти. После нападения он почти сразу скрывается, что делает его поведение скорее оборонительным, чем агрессивным.
https://ria.ru/20250818/komary-2035965232.html
https://ria.ru/20250812/nauka-2034662892.html
москва
россия
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/13/2036332403_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_df49cc0888c931ca9a2dac4d68df8f1a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, россия, сергей бурмистров, московская область (подмосковье)
Общество, Москва, Россия, Сергей Бурмистров, Московская область (Подмосковье)
Эксперт рассказал, насколько опасны пауки-осы, появившиеся в Москве
Бурмистров: появление пауков-ос не представляет угрозы для москвичей