Эксперт рассказал, насколько опасны пауки-осы, появившиеся в Москве

Эксперт рассказал, насколько опасны пауки-осы, появившиеся в Москве - РИА Новости, 19.08.2025

Эксперт рассказал, насколько опасны пауки-осы, появившиеся в Москве

19.08.2025

МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Появление пауков-ос не представляет серьезной угрозы для москвичей, рассказал журналистам начальник управления охраны и мониторинга объектов животного мира Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Сергей Бурмистров. Ранее в Telegram-каналах сообщалось, что в Подмосковье и других регионах России было зафиксировано нашествие пауков-ос. "Появление пауков-ос в Москве не представляет серьёзной угрозы для горожан. Эти членистоногие могут успешно прижиться в городских парках и зеленых зонах, однако их поведение довольно миролюбиво, а укус, хотя и болезненный, сопоставим по ощущениям с укусом обычной осы или пчелы. В качестве меры предосторожности рекомендуется после укуса принять антигистаминное средство, особенно людям, склонным к аллергическим реакциям", - сказал Бурмистров. Он отметил, что пауки-осы не нападают на человека первыми — они жалят только в случае, если их берут в руки или случайно сдавливают. Перед укусом паук, как правило, сигнализирует о тревоге, раскачиваясь на паутине, давая тем самым возможность отойти. После нападения он почти сразу скрывается, что делает его поведение скорее оборонительным, чем агрессивным.

