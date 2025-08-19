Рейтинг@Mail.ru
Эксперт рассказал, насколько опасны пауки-осы, появившиеся в Москве - РИА Новости, 19.08.2025
16:21 19.08.2025
https://ria.ru/20250819/pauk-2036332952.html
Эксперт рассказал, насколько опасны пауки-осы, появившиеся в Москве
Эксперт рассказал, насколько опасны пауки-осы, появившиеся в Москве - РИА Новости, 19.08.2025
Эксперт рассказал, насколько опасны пауки-осы, появившиеся в Москве
Появление пауков-ос не представляет серьезной угрозы для москвичей, рассказал журналистам начальник управления охраны и мониторинга объектов животного мира... РИА Новости, 19.08.2025
2025-08-19T16:21:00+03:00
2025-08-19T16:21:00+03:00
общество
москва
россия
сергей бурмистров
московская область (подмосковье)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/13/2036332403_0:204:3072:1931_1920x0_80_0_0_77015b31b5c89d702f2f73e9712bf585.jpg
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Появление пауков-ос не представляет серьезной угрозы для москвичей, рассказал журналистам начальник управления охраны и мониторинга объектов животного мира Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Сергей Бурмистров. Ранее в Telegram-каналах сообщалось, что в Подмосковье и других регионах России было зафиксировано нашествие пауков-ос. "Появление пауков-ос в Москве не представляет серьёзной угрозы для горожан. Эти членистоногие могут успешно прижиться в городских парках и зеленых зонах, однако их поведение довольно миролюбиво, а укус, хотя и болезненный, сопоставим по ощущениям с укусом обычной осы или пчелы. В качестве меры предосторожности рекомендуется после укуса принять антигистаминное средство, особенно людям, склонным к аллергическим реакциям", - сказал Бурмистров. Он отметил, что пауки-осы не нападают на человека первыми — они жалят только в случае, если их берут в руки или случайно сдавливают. Перед укусом паук, как правило, сигнализирует о тревоге, раскачиваясь на паутине, давая тем самым возможность отойти. После нападения он почти сразу скрывается, что делает его поведение скорее оборонительным, чем агрессивным.
москва
россия
московская область (подмосковье)
общество, москва, россия, сергей бурмистров, московская область (подмосковье)
Общество, Москва, Россия, Сергей Бурмистров, Московская область (Подмосковье)
Эксперт рассказал, насколько опасны пауки-осы, появившиеся в Москве

Бурмистров: появление пауков-ос не представляет угрозы для москвичей

© Getty Images / Arterra/Universal Images GroupПаук-оса
Паук-оса - РИА Новости, 1920, 19.08.2025
© Getty Images / Arterra/Universal Images Group
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Появление пауков-ос не представляет серьезной угрозы для москвичей, рассказал журналистам начальник управления охраны и мониторинга объектов животного мира Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Сергей Бурмистров.
Ранее в Telegram-каналах сообщалось, что в Подмосковье и других регионах России было зафиксировано нашествие пауков-ос.
"Появление пауков-ос в Москве не представляет серьёзной угрозы для горожан. Эти членистоногие могут успешно прижиться в городских парках и зеленых зонах, однако их поведение довольно миролюбиво, а укус, хотя и болезненный, сопоставим по ощущениям с укусом обычной осы или пчелы. В качестве меры предосторожности рекомендуется после укуса принять антигистаминное средство, особенно людям, склонным к аллергическим реакциям", - сказал Бурмистров.
Он отметил, что пауки-осы не нападают на человека первыми — они жалят только в случае, если их берут в руки или случайно сдавливают. Перед укусом паук, как правило, сигнализирует о тревоге, раскачиваясь на паутине, давая тем самым возможность отойти. После нападения он почти сразу скрывается, что делает его поведение скорее оборонительным, чем агрессивным.
ОбществоМоскваРоссияСергей БурмистровМосковская область (Подмосковье)
 
 
