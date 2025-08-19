Рейтинг@Mail.ru
Более 2 млн га пашни на Алтае занято сортами из центра агробиотехнологий - РИА Новости, 19.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Алтайский край - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Алтайский край
 
15:51 19.08.2025
https://ria.ru/20250819/pashnya-2036320550.html
Более 2 млн га пашни на Алтае занято сортами из центра агробиотехнологий
Более 2 млн га пашни на Алтае занято сортами из центра агробиотехнологий - РИА Новости, 19.08.2025
Более 2 млн га пашни на Алтае занято сортами из центра агробиотехнологий
Более 2 миллионов гектаров пашни в Алтайском крае занято сортами полевых культур, разработанными в Федеральном Алтайском научном центре агробиотехнологий, среди РИА Новости, 19.08.2025
2025-08-19T15:51:00+03:00
2025-08-19T15:51:00+03:00
алтайский край
алтайский край
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/141648/54/1416485422_0:143:2855:1749_1920x0_80_0_0_651062d63c3aceb48a4789aeb65be2c0.jpg
БАРНАУЛ, 19 авг - РИА Новости. Более 2 миллионов гектаров пашни в Алтайском крае занято сортами полевых культур, разработанными в Федеральном Алтайском научном центре агробиотехнологий, среди них пшеница, ячмень, рапс и соя, сообщил губернатор Виктор Томенко. "Более 2 миллионов гектаров пашни в Алтайском крае занято сортами полевых культур, разработанными в Федеральном Алтайском научном центре агробиотехнологий. О научных достижениях и вкладе Федерального Алтайского научного центра агробиотехнологий в развитие сельского хозяйства региона в своем телеграм-канале рассказал губернатор края Виктор Томенко", - говорится в сообщении. Глава региона рассказал, что сотрудники центра занимаются селекцией пшеницы, овса, ячменя, гороха, рапса, сои, подсолнечника, других культур. Среди самых распространенных алтайских сортов мягкой пшеницы - "Гонец", "Юнион", "Степная волна", "Тобольская". Новинками являются скороспелые сорта "Спикер" и "Алтайская 85", которые обладают высоким качеством зерна. Среди твердых сортов специалисты отмечают высокоурожайные, по качеству зерна не уступающие мировым аналогам - "Шукшинку" и "АТП Приму". Многие сорта возделывают и в Алтайском крае, находящемся в зоне рискованного земледелия, и в других регионах страны. "Продукция, сделанная благодаря урожаям нашей сибирской земли, - натуральная и экологичная - востребована по всей России. Так что селекция и семеноводство - неотъемлемая, важная часть обеспечения людей всеми необходимыми для жизни, вкусными и любимыми продуктами питания", – написал Томенко в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20250819/kontrakty-2036284654.html
https://ria.ru/20250818/avtomobili-2036100034.html
алтайский край
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/141648/54/1416485422_168:0:2689:1891_1920x0_80_0_0_528edba9e8e7c6c21dd0d6cd897289bd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
алтайский край, россия
Алтайский край, Алтайский край, Россия
Более 2 млн га пашни на Алтае занято сортами из центра агробиотехнологий

Более 2 млн гектаров пашни на Алтае занято сортами из центра агробиотехнологий

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкРабота трактора в поле
Работа трактора в поле - РИА Новости, 1920, 19.08.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Работа трактора в поле. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БАРНАУЛ, 19 авг - РИА Новости. Более 2 миллионов гектаров пашни в Алтайском крае занято сортами полевых культур, разработанными в Федеральном Алтайском научном центре агробиотехнологий, среди них пшеница, ячмень, рапс и соя, сообщил губернатор Виктор Томенко.
"Более 2 миллионов гектаров пашни в Алтайском крае занято сортами полевых культур, разработанными в Федеральном Алтайском научном центре агробиотехнологий. О научных достижениях и вкладе Федерального Алтайского научного центра агробиотехнологий в развитие сельского хозяйства региона в своем телеграм-канале рассказал губернатор края Виктор Томенко", - говорится в сообщении.
Барнаул - РИА Новости, 1920, 19.08.2025
Жители Алтайского края заключили около 4 тысяч социальных контрактов за год
Вчера, 13:49
Глава региона рассказал, что сотрудники центра занимаются селекцией пшеницы, овса, ячменя, гороха, рапса, сои, подсолнечника, других культур. Среди самых распространенных алтайских сортов мягкой пшеницы - "Гонец", "Юнион", "Степная волна", "Тобольская". Новинками являются скороспелые сорта "Спикер" и "Алтайская 85", которые обладают высоким качеством зерна.
Среди твердых сортов специалисты отмечают высокоурожайные, по качеству зерна не уступающие мировым аналогам - "Шукшинку" и "АТП Приму". Многие сорта возделывают и в Алтайском крае, находящемся в зоне рискованного земледелия, и в других регионах страны.
"Продукция, сделанная благодаря урожаям нашей сибирской земли, - натуральная и экологичная - востребована по всей России. Так что селекция и семеноводство - неотъемлемая, важная часть обеспечения людей всеми необходимыми для жизни, вкусными и любимыми продуктами питания", – написал Томенко в своем Telegram-канале.
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 18.08.2025
Алтайские больницы получили новые автомобили
18 августа, 17:00
 
Алтайский крайАлтайский крайРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала