Более 2 млн га пашни на Алтае занято сортами из центра агробиотехнологий
Более 2 млн га пашни на Алтае занято сортами из центра агробиотехнологий - РИА Новости, 19.08.2025
Более 2 млн га пашни на Алтае занято сортами из центра агробиотехнологий
Более 2 миллионов гектаров пашни в Алтайском крае занято сортами полевых культур, разработанными в Федеральном Алтайском научном центре агробиотехнологий
БАРНАУЛ, 19 авг - РИА Новости. Более 2 миллионов гектаров пашни в Алтайском крае занято сортами полевых культур, разработанными в Федеральном Алтайском научном центре агробиотехнологий, среди них пшеница, ячмень, рапс и соя, сообщил губернатор Виктор Томенко. "Более 2 миллионов гектаров пашни в Алтайском крае занято сортами полевых культур, разработанными в Федеральном Алтайском научном центре агробиотехнологий. О научных достижениях и вкладе Федерального Алтайского научного центра агробиотехнологий в развитие сельского хозяйства региона в своем телеграм-канале рассказал губернатор края Виктор Томенко", - говорится в сообщении. Глава региона рассказал, что сотрудники центра занимаются селекцией пшеницы, овса, ячменя, гороха, рапса, сои, подсолнечника, других культур. Среди самых распространенных алтайских сортов мягкой пшеницы - "Гонец", "Юнион", "Степная волна", "Тобольская". Новинками являются скороспелые сорта "Спикер" и "Алтайская 85", которые обладают высоким качеством зерна. Среди твердых сортов специалисты отмечают высокоурожайные, по качеству зерна не уступающие мировым аналогам - "Шукшинку" и "АТП Приму". Многие сорта возделывают и в Алтайском крае, находящемся в зоне рискованного земледелия, и в других регионах страны. "Продукция, сделанная благодаря урожаям нашей сибирской земли, - натуральная и экологичная - востребована по всей России. Так что селекция и семеноводство - неотъемлемая, важная часть обеспечения людей всеми необходимыми для жизни, вкусными и любимыми продуктами питания", – написал Томенко в своем Telegram-канале.
БАРНАУЛ, 19 авг - РИА Новости. Более 2 миллионов гектаров пашни в Алтайском крае занято сортами полевых культур, разработанными в Федеральном Алтайском научном центре агробиотехнологий, среди них пшеница, ячмень, рапс и соя, сообщил губернатор Виктор Томенко.
"Более 2 миллионов гектаров пашни в Алтайском крае занято сортами полевых культур, разработанными в Федеральном Алтайском научном центре агробиотехнологий. О научных достижениях и вкладе Федерального Алтайского научного центра агробиотехнологий в развитие сельского хозяйства региона в своем телеграм-канале рассказал губернатор края Виктор Томенко", - говорится в сообщении.
Глава региона рассказал, что сотрудники центра занимаются селекцией пшеницы, овса, ячменя, гороха, рапса, сои, подсолнечника, других культур. Среди самых распространенных алтайских сортов мягкой пшеницы - "Гонец", "Юнион", "Степная волна", "Тобольская". Новинками являются скороспелые сорта "Спикер" и "Алтайская 85", которые обладают высоким качеством зерна.
Среди твердых сортов специалисты отмечают высокоурожайные, по качеству зерна не уступающие мировым аналогам - "Шукшинку" и "АТП Приму". Многие сорта возделывают и в Алтайском крае, находящемся в зоне рискованного земледелия, и в других регионах страны.
"Продукция, сделанная благодаря урожаям нашей сибирской земли, - натуральная и экологичная - востребована по всей России. Так что селекция и семеноводство - неотъемлемая, важная часть обеспечения людей всеми необходимыми для жизни, вкусными и любимыми продуктами питания", – написал Томенко в своем Telegram-канале.