Рейтинг@Mail.ru
Парламент Финляндии подтвердил смерть депутата, чье тело нашли в здании - РИА Новости, 19.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:33 19.08.2025
https://ria.ru/20250819/parlament-2036374086.html
Парламент Финляндии подтвердил смерть депутата, чье тело нашли в здании
Парламент Финляндии подтвердил смерть депутата, чье тело нашли в здании - РИА Новости, 19.08.2025
Парламент Финляндии подтвердил смерть депутата, чье тело нашли в здании
Парламент Финляндии подтвердил смерть депутата Ээмели Пелтонена, который, по данным СМИ, покончил с собой в здании законодательного органа. РИА Новости, 19.08.2025
2025-08-19T18:33:00+03:00
2025-08-19T18:33:00+03:00
в мире
финляндия
петтери орпо
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/13/2036373098_0:59:1636:980_1920x0_80_0_0_bdc5490920320e3596eb12cc9a34f599.jpg
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Парламент Финляндии подтвердил смерть депутата Ээмели Пелтонена, который, по данным СМИ, покончил с собой в здании законодательного органа. "Человеком, скончавшимся в здании парламента утром 19 августа, оказался депутат парламента первого созыва Ээмели Пелтонен от избирательного округа Уусимаа", - говорится в сообщении на сайте парламента. По данным финских СМИ, депутат покончил с собой. Согласно информации газеты Iltalehti, Пелтонену было 30 лет, этим летом стало известно, что депутат страдал от проблем с почками, проходил лечение в больнице и должен был находиться на больничном до конца лета. По данным издания, Пелтонен ранее рассказал, что во время лечения заболевания заразился бактериальной инфекцией, после чего начал проходить курс антибиотиков внутривенно. Соболезнования родственникам депутата выразили президент Александр Стубб, премьер Петтери Орпо, министры и парламентарии.
https://ria.ru/20250707/posol-2027782510.html
финляндия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/13/2036373098_0:0:1636:1227_1920x0_80_0_0_61d3e368ff2a07c9aa8c1bb84c5d340a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, финляндия, петтери орпо
В мире, Финляндия, Петтери Орпо
Парламент Финляндии подтвердил смерть депутата, чье тело нашли в здании

Парламент Финляндии подтвердил смерть депутата Пелтонена

© Фото : соцсети Eemeli PeltonenЭэмели Пелтонен
Ээмели Пелтонен - РИА Новости, 1920, 19.08.2025
© Фото : соцсети Eemeli Peltonen
Ээмели Пелтонен. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Парламент Финляндии подтвердил смерть депутата Ээмели Пелтонена, который, по данным СМИ, покончил с собой в здании законодательного органа.
"Человеком, скончавшимся в здании парламента утром 19 августа, оказался депутат парламента первого созыва Ээмели Пелтонен от избирательного округа Уусимаа", - говорится в сообщении на сайте парламента.
По данным финских СМИ, депутат покончил с собой. Согласно информации газеты Iltalehti, Пелтонену было 30 лет, этим летом стало известно, что депутат страдал от проблем с почками, проходил лечение в больнице и должен был находиться на больничном до конца лета.
По данным издания, Пелтонен ранее рассказал, что во время лечения заболевания заразился бактериальной инфекцией, после чего начал проходить курс антибиотиков внутривенно.
Соболезнования родственникам депутата выразили президент Александр Стубб, премьер Петтери Орпо, министры и парламентарии.
Посол Финляндии в Лиссабоне Титта Майя-Луото - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
Финскому дипломату вынесли выговор за домогательства
7 июля, 21:31
 
В миреФинляндияПеттери Орпо
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала