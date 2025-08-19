https://ria.ru/20250819/parlament-2036374086.html

Парламент Финляндии подтвердил смерть депутата, чье тело нашли в здании

Парламент Финляндии подтвердил смерть депутата, чье тело нашли в здании - РИА Новости, 19.08.2025

Парламент Финляндии подтвердил смерть депутата, чье тело нашли в здании

Парламент Финляндии подтвердил смерть депутата Ээмели Пелтонена, который, по данным СМИ, покончил с собой в здании законодательного органа. РИА Новости, 19.08.2025

2025-08-19T18:33:00+03:00

2025-08-19T18:33:00+03:00

2025-08-19T18:33:00+03:00

в мире

финляндия

петтери орпо

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/13/2036373098_0:59:1636:980_1920x0_80_0_0_bdc5490920320e3596eb12cc9a34f599.jpg

МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Парламент Финляндии подтвердил смерть депутата Ээмели Пелтонена, который, по данным СМИ, покончил с собой в здании законодательного органа. "Человеком, скончавшимся в здании парламента утром 19 августа, оказался депутат парламента первого созыва Ээмели Пелтонен от избирательного округа Уусимаа", - говорится в сообщении на сайте парламента. По данным финских СМИ, депутат покончил с собой. Согласно информации газеты Iltalehti, Пелтонену было 30 лет, этим летом стало известно, что депутат страдал от проблем с почками, проходил лечение в больнице и должен был находиться на больничном до конца лета. По данным издания, Пелтонен ранее рассказал, что во время лечения заболевания заразился бактериальной инфекцией, после чего начал проходить курс антибиотиков внутривенно. Соболезнования родственникам депутата выразили президент Александр Стубб, премьер Петтери Орпо, министры и парламентарии.

https://ria.ru/20250707/posol-2027782510.html

финляндия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, финляндия, петтери орпо