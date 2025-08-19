https://ria.ru/20250819/parlament-2036374086.html
Парламент Финляндии подтвердил смерть депутата, чье тело нашли в здании
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Парламент Финляндии подтвердил смерть депутата Ээмели Пелтонена, который, по данным СМИ, покончил с собой в здании законодательного органа. "Человеком, скончавшимся в здании парламента утром 19 августа, оказался депутат парламента первого созыва Ээмели Пелтонен от избирательного округа Уусимаа", - говорится в сообщении на сайте парламента. По данным финских СМИ, депутат покончил с собой. Согласно информации газеты Iltalehti, Пелтонену было 30 лет, этим летом стало известно, что депутат страдал от проблем с почками, проходил лечение в больнице и должен был находиться на больничном до конца лета. По данным издания, Пелтонен ранее рассказал, что во время лечения заболевания заразился бактериальной инфекцией, после чего начал проходить курс антибиотиков внутривенно. Соболезнования родственникам депутата выразили президент Александр Стубб, премьер Петтери Орпо, министры и парламентарии.
