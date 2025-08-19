В Екатеринбурге бегемотиха Ева осталась без жениха из-за санкций
В Екатеринбурге для бегемотихи не могут доставить самца из Чехии из-за санкций
© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКарликовый бегемот по кличке Ева в зоопарке Екатеринбурга
Карликовый бегемот по кличке Ева в зоопарке Екатеринбурга. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 авг – РИА Новости. Пару для карликовой бегемотихи Евы из екатеринбургского зоопарка не могут доставить в Россию из-за санкций, сообщила журналистам во вторник директор зоопарка Светлана Прилепина.
По данным екатеринбургского зоопарка, карликовый бегемот признан исчезающим видом, в дикой природе их осталось около трех тысяч особей.
"Что такое в условиях санкций работать с животными? Понимаете, сейчас куратор нашел наконец-то нашему бегемоту Еве самца. Мы же ищем животных не только в России, нам невозможно генетически грамотно сформировать пару, если только одну территорию рассматривать, ищем по всей Европе и Азии. Мы много лет искали самца и наконец-то нашли, а он находится за пределами (России - ред.). В результате санкций мы не можем сейчас позволить себе привезти и сформировать долгожданную пару нашему карликовому бегемоту", – сказала Прилепина на пресс-конференции.
Она уточнила, что самец для Евы находится в Чехии.
Карликовых бегемотов, живущих в труднодоступных тропических лесах Африки, называют мве-мве, нигбве или водяная корова. Взрослые животные достигают 75-83 сантиметров высоты в холке, 150-177 сантиметров в длину и весят 180-275 килограммов (обыкновенный бегемот достигает 4500 килограммов).