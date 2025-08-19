https://ria.ru/20250819/para-2036286765.html

В Екатеринбурге бегемотиха Ева осталась без жениха из-за санкций

В Екатеринбурге бегемотиха Ева осталась без жениха из-за санкций - РИА Новости, 19.08.2025

В Екатеринбурге бегемотиха Ева осталась без жениха из-за санкций

Пару для карликовой бегемотихи Евы из екатеринбургского зоопарка не могут доставить в Россию из-за санкций, сообщила журналистам во вторник директор зоопарка... РИА Новости, 19.08.2025

2025-08-19T13:59:00+03:00

2025-08-19T13:59:00+03:00

2025-08-19T14:02:00+03:00

россия

европа

азия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/13/2036286353_533:293:2739:1534_1920x0_80_0_0_9db73591caa8ed45d19d2c8332c0c2bb.jpg

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 авг – РИА Новости. Пару для карликовой бегемотихи Евы из екатеринбургского зоопарка не могут доставить в Россию из-за санкций, сообщила журналистам во вторник директор зоопарка Светлана Прилепина. По данным екатеринбургского зоопарка, карликовый бегемот признан исчезающим видом, в дикой природе их осталось около трех тысяч особей. "Что такое в условиях санкций работать с животными? Понимаете, сейчас куратор нашел наконец-то нашему бегемоту Еве самца. Мы же ищем животных не только в России, нам невозможно генетически грамотно сформировать пару, если только одну территорию рассматривать, ищем по всей Европе и Азии. Мы много лет искали самца и наконец-то нашли, а он находится за пределами (России - ред.). В результате санкций мы не можем сейчас позволить себе привезти и сформировать долгожданную пару нашему карликовому бегемоту", – сказала Прилепина на пресс-конференции. Она уточнила, что самец для Евы находится в Чехии. Карликовых бегемотов, живущих в труднодоступных тропических лесах Африки, называют мве-мве, нигбве или водяная корова. Взрослые животные достигают 75-83 сантиметров высоты в холке, 150-177 сантиметров в длину и весят 180-275 килограммов (обыкновенный бегемот достигает 4500 килограммов).

https://ria.ru/20250503/volchitsa-2014813612.html

россия

европа

азия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, европа, азия