https://ria.ru/20250819/pandemiya-2036208602.html
Новая глобальная пандемия неизбежна, заявил вирусолог
Новая глобальная пандемия неизбежна, заявил вирусолог - РИА Новости, 19.08.2025
Новая глобальная пандемия неизбежна, заявил вирусолог
Возникновение новой пандемии является вопросом времени, человечество должно уделять больше внимания подготовке к будущей борьбе, считает вирусолог, почётный... РИА Новости, 19.08.2025
2025-08-19T06:02:00+03:00
2025-08-19T06:02:00+03:00
2025-08-19T06:02:00+03:00
китай
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/15/1768938038_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_0766bb84b17a33506687cfe407a5b6a9.jpg
ПЕКИН, 19 авг - РИА Новости. Возникновение новой пандемии является вопросом времени, человечество должно уделять больше внимания подготовке к будущей борьбе, считает вирусолог, почётный профессор Гонконгского университета в КНР Малик Пейрис. "Нам действительно нужно уделять гораздо больше внимания тому, как мы будет справляться с будущими пандемиями, поскольку возникновение новой пандемии абсолютно неизбежно", - приводит газета South China Morning Post слова Пейриса. По словам ученого, в последние десятилетия вирусы животных чаще передаются человеку, чем раньше, и новые вирусы появляются каждые три-четыре года. "Интенсивное животноводство, рост туризма по всему миру и торговля экзотическими животными увеличили риск передачи новых вирусов от животных к человеку", - добавил он. Вирусолог отметил, что активное животноводство в сочетании с интенсивным перемещением животных создало условия, благоприятствующие быстрому распространению вируса среди домашнего скота. В качестве примера ученый привел домашних кур, которые "очень сильно подвержены инбридингу для оптимизации производства", отметив, что курицы, которых выращивают в качестве пищи, "теперь генетически практически идентичны". "Это означает, что если вирус сможет проникнуть в них и начать размножаться, он будет идеально приспособлен для заражения всей мировой популяции бройлерных цыплят", - сказал Пейрис. Решающую роль в том, сколько людей в мире могут быстро подвергнуться воздействию вируса, играют удобство и скорость международных путешествий, сказал Пейрис. "Вы можете заразиться новой болезнью где угодно и оказаться на другом конце света за 12 часов, у вас может даже не быть симптомов, но вы будете переносчиком вируса", - сказал он. Наибольшую обеспокоенность среди новых инфекционных заболеваний, по мнению ученого, вызывают респираторные вирусы, которые могут распространиться по всей планете в течение нескольких недель. Между тем, отметил Пейрис, вирусы, распространяемые комарами и при тесном контакте, сдержать гораздо легче. Пейрис напомнил, что COVID-19 ясно продемонстрировал, что пандемии могут быть крайне разрушительными не только для здоровья, но и для экономического и социального благополучия.
https://ria.ru/20250814/likhoradka-2035283226.html
https://ria.ru/20250814/likhoradka-2035277940.html
https://ria.ru/20250814/zdorove-2035161011.html
китай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/15/1768938038_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_ed9327b878487738394b5e8122f1dedc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
китай
Новая глобальная пандемия неизбежна, заявил вирусолог
Вирусолог Пейрис: новая глобальная пандемия неизбежна
ПЕКИН, 19 авг - РИА Новости. Возникновение новой пандемии является вопросом времени, человечество должно уделять больше внимания подготовке к будущей борьбе, считает вирусолог, почётный профессор Гонконгского университета в КНР Малик Пейрис.
"Нам действительно нужно уделять гораздо больше внимания тому, как мы будет справляться с будущими пандемиями, поскольку возникновение новой пандемии абсолютно неизбежно", - приводит газета South China Morning Post
слова Пейриса.
По словам ученого, в последние десятилетия вирусы животных чаще передаются человеку, чем раньше, и новые вирусы появляются каждые три-четыре года.
"Интенсивное животноводство, рост туризма по всему миру и торговля экзотическими животными увеличили риск передачи новых вирусов от животных к человеку", - добавил он.
Вирусолог отметил, что активное животноводство в сочетании с интенсивным перемещением животных создало условия, благоприятствующие быстрому распространению вируса среди домашнего скота. В качестве примера ученый привел домашних кур, которые "очень сильно подвержены инбридингу для оптимизации производства", отметив, что курицы, которых выращивают в качестве пищи, "теперь генетически практически идентичны".
"Это означает, что если вирус сможет проникнуть в них и начать размножаться, он будет идеально приспособлен для заражения всей мировой популяции бройлерных цыплят", - сказал Пейрис.
Решающую роль в том, сколько людей в мире могут быстро подвергнуться воздействию вируса, играют удобство и скорость международных путешествий, сказал Пейрис.
"Вы можете заразиться новой болезнью где угодно и оказаться на другом конце света за 12 часов, у вас может даже не быть симптомов, но вы будете переносчиком вируса", - сказал он.
Наибольшую обеспокоенность среди новых инфекционных заболеваний, по мнению ученого, вызывают респираторные вирусы, которые могут распространиться по всей планете в течение нескольких недель. Между тем, отметил Пейрис, вирусы, распространяемые комарами и при тесном контакте, сдержать гораздо легче.
Пейрис напомнил, что COVID-19 ясно продемонстрировал, что пандемии могут быть крайне разрушительными не только для здоровья, но и для экономического и социального благополучия.