Рейтинг@Mail.ru
Новая глобальная пандемия неизбежна, заявил вирусолог - РИА Новости, 19.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:02 19.08.2025
https://ria.ru/20250819/pandemiya-2036208602.html
Новая глобальная пандемия неизбежна, заявил вирусолог
Новая глобальная пандемия неизбежна, заявил вирусолог - РИА Новости, 19.08.2025
Новая глобальная пандемия неизбежна, заявил вирусолог
Возникновение новой пандемии является вопросом времени, человечество должно уделять больше внимания подготовке к будущей борьбе, считает вирусолог, почётный... РИА Новости, 19.08.2025
2025-08-19T06:02:00+03:00
2025-08-19T06:02:00+03:00
китай
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/15/1768938038_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_0766bb84b17a33506687cfe407a5b6a9.jpg
ПЕКИН, 19 авг - РИА Новости. Возникновение новой пандемии является вопросом времени, человечество должно уделять больше внимания подготовке к будущей борьбе, считает вирусолог, почётный профессор Гонконгского университета в КНР Малик Пейрис. "Нам действительно нужно уделять гораздо больше внимания тому, как мы будет справляться с будущими пандемиями, поскольку возникновение новой пандемии абсолютно неизбежно", - приводит газета South China Morning Post слова Пейриса. По словам ученого, в последние десятилетия вирусы животных чаще передаются человеку, чем раньше, и новые вирусы появляются каждые три-четыре года. "Интенсивное животноводство, рост туризма по всему миру и торговля экзотическими животными увеличили риск передачи новых вирусов от животных к человеку", - добавил он. Вирусолог отметил, что активное животноводство в сочетании с интенсивным перемещением животных создало условия, благоприятствующие быстрому распространению вируса среди домашнего скота. В качестве примера ученый привел домашних кур, которые "очень сильно подвержены инбридингу для оптимизации производства", отметив, что курицы, которых выращивают в качестве пищи, "теперь генетически практически идентичны". "Это означает, что если вирус сможет проникнуть в них и начать размножаться, он будет идеально приспособлен для заражения всей мировой популяции бройлерных цыплят", - сказал Пейрис. Решающую роль в том, сколько людей в мире могут быстро подвергнуться воздействию вируса, играют удобство и скорость международных путешествий, сказал Пейрис. "Вы можете заразиться новой болезнью где угодно и оказаться на другом конце света за 12 часов, у вас может даже не быть симптомов, но вы будете переносчиком вируса", - сказал он. Наибольшую обеспокоенность среди новых инфекционных заболеваний, по мнению ученого, вызывают респираторные вирусы, которые могут распространиться по всей планете в течение нескольких недель. Между тем, отметил Пейрис, вирусы, распространяемые комарами и при тесном контакте, сдержать гораздо легче. Пейрис напомнил, что COVID-19 ясно продемонстрировал, что пандемии могут быть крайне разрушительными не только для здоровья, но и для экономического и социального благополучия.
https://ria.ru/20250814/likhoradka-2035283226.html
https://ria.ru/20250814/likhoradka-2035277940.html
https://ria.ru/20250814/zdorove-2035161011.html
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/15/1768938038_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_ed9327b878487738394b5e8122f1dedc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
китай
Китай
Новая глобальная пандемия неизбежна, заявил вирусолог

Вирусолог Пейрис: новая глобальная пандемия неизбежна

© РИА Новости / Кирилл Брага | Перейти в медиабанкМедицинские сотрудники в отделении для больных COVID-19
Медицинские сотрудники в отделении для больных COVID-19 - РИА Новости, 1920, 19.08.2025
© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в медиабанк
Медицинские сотрудники в отделении для больных COVID-19. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ПЕКИН, 19 авг - РИА Новости. Возникновение новой пандемии является вопросом времени, человечество должно уделять больше внимания подготовке к будущей борьбе, считает вирусолог, почётный профессор Гонконгского университета в КНР Малик Пейрис.
"Нам действительно нужно уделять гораздо больше внимания тому, как мы будет справляться с будущими пандемиями, поскольку возникновение новой пандемии абсолютно неизбежно", - приводит газета South China Morning Post слова Пейриса.
Комар - РИА Новости, 1920, 14.08.2025
На юге Китая выявили восемь случаев заражения лихорадкой чикунгунья
14 августа, 15:03
По словам ученого, в последние десятилетия вирусы животных чаще передаются человеку, чем раньше, и новые вирусы появляются каждые три-четыре года.
"Интенсивное животноводство, рост туризма по всему миру и торговля экзотическими животными увеличили риск передачи новых вирусов от животных к человеку", - добавил он.
Вирусолог отметил, что активное животноводство в сочетании с интенсивным перемещением животных создало условия, благоприятствующие быстрому распространению вируса среди домашнего скота. В качестве примера ученый привел домашних кур, которые "очень сильно подвержены инбридингу для оптимизации производства", отметив, что курицы, которых выращивают в качестве пищи, "теперь генетически практически идентичны".
Сотрудник в лаборатории - РИА Новости, 1920, 14.08.2025
В Англии сообщили о резком росте числа случаев лихорадки чикунгунья
14 августа, 14:50
"Это означает, что если вирус сможет проникнуть в них и начать размножаться, он будет идеально приспособлен для заражения всей мировой популяции бройлерных цыплят", - сказал Пейрис.
Решающую роль в том, сколько людей в мире могут быстро подвергнуться воздействию вируса, играют удобство и скорость международных путешествий, сказал Пейрис.
"Вы можете заразиться новой болезнью где угодно и оказаться на другом конце света за 12 часов, у вас может даже не быть симптомов, но вы будете переносчиком вируса", - сказал он.
Наибольшую обеспокоенность среди новых инфекционных заболеваний, по мнению ученого, вызывают респираторные вирусы, которые могут распространиться по всей планете в течение нескольких недель. Между тем, отметил Пейрис, вирусы, распространяемые комарами и при тесном контакте, сдержать гораздо легче.
Пейрис напомнил, что COVID-19 ясно продемонстрировал, что пандемии могут быть крайне разрушительными не только для здоровья, но и для экономического и социального благополучия.
Медицинские работники в инфекционной больнице - РИА Новости, 1920, 14.08.2025
Россиянам рассказали, где можно заразиться лихорадкой чикунгунья
14 августа, 07:35
 
Китай
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала