Панде Катюше подарили бамбуковую балалайку

МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Панде Катюше из Московского зоопарка подарили бамбуковую балалайку в преддверии дня рождения, сообщается в Telegram-канале столичного зоосада. В зоопарке на этой неделе проходит празднование дня рождения Катюши, 24 августа ей исполнится два года. "Сегодня зоологи подарили Катюше бамбуковую балалайку. Продолжаем праздновать грядущий день рождения юной панды", - говорится в сообщении зоосада. На видео, опубликованном зоопарком, Катюша уверенно взяла балалайку в лапы и сразу принялась "настраивать". Затем она ее обнюхала и решила разобрать на детали.
