Панде Катюше подарили бамбуковую балалайку
Хорошие новости
 
14:37 19.08.2025
Панде Катюше подарили бамбуковую балалайку
Панде Катюше подарили бамбуковую балалайку - РИА Новости, 19.08.2025
Панде Катюше подарили бамбуковую балалайку
Панде Катюше из Московского зоопарка подарили бамбуковую балалайку в преддверии дня рождения, сообщается в Telegram-канале столичного зоосада. РИА Новости, 19.08.2025
хорошие новости
панда катюша
московский зоопарк
москва
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Панде Катюше из Московского зоопарка подарили бамбуковую балалайку в преддверии дня рождения, сообщается в Telegram-канале столичного зоосада. В зоопарке на этой неделе проходит празднование дня рождения Катюши, 24 августа ей исполнится два года. "Сегодня зоологи подарили Катюше бамбуковую балалайку. Продолжаем праздновать грядущий день рождения юной панды", - говорится в сообщении зоосада. На видео, опубликованном зоопарком, Катюша уверенно взяла балалайку в лапы и сразу принялась "настраивать". Затем она ее обнюхала и решила разобрать на детали.
москва
2025
панда катюша, московский зоопарк, москва
Хорошие новости, Панда Катюша, Московский зоопарк, Москва
Панде Катюше подарили бамбуковую балалайку

Панде Катюше в преддверии дня рождения подарили бамбуковую балалайку

© Московский зоопарк/TelegramПанде Катюше из Московского зоопарка подарили бамбуковую балалайку
Панде Катюше из Московского зоопарка подарили бамбуковую балалайку - РИА Новости, 1920, 19.08.2025
© Московский зоопарк/Telegram
Панде Катюше из Московского зоопарка подарили бамбуковую балалайку
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Панде Катюше из Московского зоопарка подарили бамбуковую балалайку в преддверии дня рождения, сообщается в Telegram-канале столичного зоосада.
В зоопарке на этой неделе проходит празднование дня рождения Катюши, 24 августа ей исполнится два года.
"Сегодня зоологи подарили Катюше бамбуковую балалайку. Продолжаем праздновать грядущий день рождения юной панды", - говорится в сообщении зоосада.
На видео, опубликованном зоопарком, Катюша уверенно взяла балалайку в лапы и сразу принялась "настраивать". Затем она ее обнюхала и решила разобрать на детали.
