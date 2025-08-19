https://ria.ru/20250819/panda-2036295360.html

Панде Катюше подарили бамбуковую балалайку

Панде Катюше подарили бамбуковую балалайку - РИА Новости, 19.08.2025

Панде Катюше подарили бамбуковую балалайку

Панде Катюше из Московского зоопарка подарили бамбуковую балалайку в преддверии дня рождения, сообщается в Telegram-канале столичного зоосада. РИА Новости, 19.08.2025

2025-08-19T14:37:00+03:00

2025-08-19T14:37:00+03:00

2025-08-19T14:37:00+03:00

хорошие новости

панда катюша

московский зоопарк

москва

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/13/2036294844_0:228:451:482_1920x0_80_0_0_23b1bf64272152eced0cef666afd6b37.jpg

МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Панде Катюше из Московского зоопарка подарили бамбуковую балалайку в преддверии дня рождения, сообщается в Telegram-канале столичного зоосада. В зоопарке на этой неделе проходит празднование дня рождения Катюши, 24 августа ей исполнится два года. "Сегодня зоологи подарили Катюше бамбуковую балалайку. Продолжаем праздновать грядущий день рождения юной панды", - говорится в сообщении зоосада. На видео, опубликованном зоопарком, Катюша уверенно взяла балалайку в лапы и сразу принялась "настраивать". Затем она ее обнюхала и решила разобрать на детали.

https://ria.ru/20250802/panda-2033007583.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

панда катюша, московский зоопарк, москва