Орбан заявил о провале стратегии ЕС, построенной на изоляции России - РИА Новости, 19.08.2025
16:50 19.08.2025
https://ria.ru/20250819/orban-2036342458.html
Орбан заявил о провале стратегии ЕС, построенной на изоляции России
2025-08-19T16:50:00+03:00
2025-08-19T16:50:00+03:00
в мире
виктор орбан
евросоюз
венгрия
россия
БУДАПЕШТ, 19 авг - РИА Новости. Премьер Венгрии Виктор Орбан по итогам онлайн-саммита лидеров Европейского союза заявил, что переговоры подтвердили провал стратегии, построенной на изоляции России. "Сегодня состоялось совещание лидеров 27 стран-членов Евросоюза... Подтвердилось, что стратегия, построенная на изоляции (РФ - ред.), провалилась", - написал Орбан в соцсети Facebook* (принадлежит компании Meta, запрещенной в России как экстремистской), разместив фотографии своего выступления по видеосвязи.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
венгрия
россия
в мире, виктор орбан, евросоюз, венгрия, россия
В мире, Виктор Орбан, Евросоюз, Венгрия, Россия
© AP Photo / Denes ErdosПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 19.08.2025
© AP Photo / Denes Erdos
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан . Архивное фото
БУДАПЕШТ, 19 авг - РИА Новости. Премьер Венгрии Виктор Орбан по итогам онлайн-саммита лидеров Европейского союза заявил, что переговоры подтвердили провал стратегии, построенной на изоляции России.
"Сегодня состоялось совещание лидеров 27 стран-членов Евросоюза... Подтвердилось, что стратегия, построенная на изоляции (РФ - ред.), провалилась", - написал Орбан в соцсети Facebook* (принадлежит компании Meta, запрещенной в России как экстремистской), разместив фотографии своего выступления по видеосвязи.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
Страны Северной Европы и Канада сделали совместное заявление по Украине
В миреВиктор ОрбанЕвросоюзВенгрияРоссия
 
 
