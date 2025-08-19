https://ria.ru/20250819/orban-2036342458.html
Орбан заявил о провале стратегии ЕС, построенной на изоляции России
Орбан заявил о провале стратегии ЕС, построенной на изоляции России - РИА Новости, 19.08.2025
Орбан заявил о провале стратегии ЕС, построенной на изоляции России
Премьер Венгрии Виктор Орбан по итогам онлайн-саммита лидеров Европейского союза заявил, что переговоры подтвердили провал стратегии, построенной на изоляции... РИА Новости, 19.08.2025
в мире
виктор орбан
евросоюз
венгрия
россия
БУДАПЕШТ, 19 авг - РИА Новости. Премьер Венгрии Виктор Орбан по итогам онлайн-саммита лидеров Европейского союза заявил, что переговоры подтвердили провал стратегии, построенной на изоляции России. "Сегодня состоялось совещание лидеров 27 стран-членов Евросоюза... Подтвердилось, что стратегия, построенная на изоляции (РФ - ред.), провалилась", - написал Орбан в соцсети Facebook* (принадлежит компании Meta, запрещенной в России как экстремистской), разместив фотографии своего выступления по видеосвязи.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
венгрия
россия
Орбан заявил о провале стратегии ЕС, построенной на изоляции России
Орбан: переговоры лидеров ЕС подтвердили провал стратегии изоляции РФ