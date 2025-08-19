Рейтинг@Mail.ru
Конфликт на Украине можно завершить только дипломатически, заявил Орбан - РИА Новости, 19.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:33 19.08.2025 (обновлено: 16:57 19.08.2025)
https://ria.ru/20250819/orban-2036339752.html
Конфликт на Украине можно завершить только дипломатически, заявил Орбан
Конфликт на Украине можно завершить только дипломатически, заявил Орбан - РИА Новости, 19.08.2025
Конфликт на Украине можно завершить только дипломатически, заявил Орбан
Конфликт на Украине может быть завершен только дипломатически, что подтвердилось на онлайн-саммите лидеров Евросоюза, заявил премьер Венгрии Виктор Орбан. РИА Новости, 19.08.2025
2025-08-19T16:33:00+03:00
2025-08-19T16:57:00+03:00
украина
евросоюз
россия
виктор орбан
венгрия
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2029941073_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5ddd65efe23ffcc5d4f224c39d3f5bd2.jpg
БУДАПЕШТ, 19 авг - РИА Новости. Конфликт на Украине может быть завершен только дипломатически, что подтвердилось на онлайн-саммите лидеров Евросоюза, заявил премьер Венгрии Виктор Орбан.Венгерский премьер во вторник принял участие в онлайн-саммите Европейского союза."Подтвердилось, что у российско-украинской войны нет решения на линии фронта - решение могут принести только дипломатические усилия", - написал Орбан в соцсети Facebook* (принадлежит компании Meta, запрещенной в России как экстремистской) по итогам переговоров.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
https://ria.ru/20250819/orban-2036342458.html
украина
россия
венгрия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2029941073_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_79f54b713b3a24f616546bd4c70c1c76.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, евросоюз, россия, виктор орбан, венгрия, в мире
Украина, Евросоюз, Россия, Виктор Орбан, Венгрия, В мире
Конфликт на Украине можно завершить только дипломатически, заявил Орбан

Орбан заявил, что у российско-украинской войны нет решения на линии фронта

© AP Photo / Denes ErdosПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 19.08.2025
© AP Photo / Denes Erdos
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БУДАПЕШТ, 19 авг - РИА Новости. Конфликт на Украине может быть завершен только дипломатически, что подтвердилось на онлайн-саммите лидеров Евросоюза, заявил премьер Венгрии Виктор Орбан.
Венгерский премьер во вторник принял участие в онлайн-саммите Европейского союза.
"Подтвердилось, что у российско-украинской войны нет решения на линии фронта - решение могут принести только дипломатические усилия", - написал Орбан в соцсети Facebook* (принадлежит компании Meta, запрещенной в России как экстремистской) по итогам переговоров.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 19.08.2025
Орбан заявил о провале стратегии ЕС, построенной на изоляции России
Вчера, 16:50
 
УкраинаЕвросоюзРоссияВиктор ОрбанВенгрияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала