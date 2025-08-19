https://ria.ru/20250819/orban-2036339752.html

Конфликт на Украине можно завершить только дипломатически, заявил Орбан

Конфликт на Украине можно завершить только дипломатически, заявил Орбан - РИА Новости, 19.08.2025

Конфликт на Украине можно завершить только дипломатически, заявил Орбан

Конфликт на Украине может быть завершен только дипломатически, что подтвердилось на онлайн-саммите лидеров Евросоюза, заявил премьер Венгрии Виктор Орбан. РИА Новости, 19.08.2025

БУДАПЕШТ, 19 авг - РИА Новости. Конфликт на Украине может быть завершен только дипломатически, что подтвердилось на онлайн-саммите лидеров Евросоюза, заявил премьер Венгрии Виктор Орбан.Венгерский премьер во вторник принял участие в онлайн-саммите Европейского союза."Подтвердилось, что у российско-украинской войны нет решения на линии фронта - решение могут принести только дипломатические усилия", - написал Орбан в соцсети Facebook* (принадлежит компании Meta, запрещенной в России как экстремистской) по итогам переговоров.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

