https://ria.ru/20250819/op-2036200707.html

ОП: выплаты по ипотеке при рождении третьего ребенка нужно индексировать

ОП: выплаты по ипотеке при рождении третьего ребенка нужно индексировать - РИА Новости, 19.08.2025

ОП: выплаты по ипотеке при рождении третьего ребенка нужно индексировать

Эксперты Общественной палаты РФ (ОП РФ) считают необходимым ежегодно индексировать выплаты на погашение ипотеки при рождении третьего ребенка для более... РИА Новости, 19.08.2025

2025-08-19T03:29:00+03:00

2025-08-19T03:29:00+03:00

2025-08-19T05:52:00+03:00

жилье

россия

дальний восток

сахалинская область

сергей рыбальченко

михаил мишустин

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155278/95/1552789547_0:79:1500:923_1920x0_80_0_0_377e411faf336cbc16db67a8e9c55397.jpg

МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Эксперты Общественной палаты РФ (ОП РФ) считают необходимым ежегодно индексировать выплаты на погашение ипотеки при рождении третьего ребенка для более эффективной помощи семьям в решении жилищных вопросов, заявил в разговоре с РИА Новости председатель комиссии ОП РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко. Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании кабмина сообщал, что правительство РФ дополнительно направит около 540 миллионов рублей регионам Дальнего Востока на выплаты многодетным семьям на погашение ипотеки. "За основу данной выплаты был взят опыт Сахалинской области, где размер такой субсидии составляет до 2 миллионов рублей, но не более 50% от размера ипотечного кредита или жилищного займа. Несмотря на то, что размер федеральной выплаты в четыре раза меньше, тем не менее, он показал свою результативность. Но его размер все же не позволяет многим семьям решать свои жилищные проблемы с использованием ипотечных механизмов. В специальном докладе Общественной палаты по демографии мы предложили увеличить выплату до 1 миллиона рублей и осуществить ее индексацию в соответствии с уровнем инфляции", - сказал Рыбальченко. Рыбальченко напомнил, что в качестве пилотного региона был выбран Приморский край, где эта мера начала работать с 1 января 2024 года, но уже в январе 2024 года на встрече с жителями Чукотки президент России Владимир Путин поддержал инициативу и было принято решение увеличить размер этой выплаты до 1 миллиона рублей в восьми регионах - Чукотском автономном округе и в других регионах Дальнего Востока с низкой рождаемостью. По словам Рыбальченко, в качестве меры поддержки увеличение этой выплаты до 1 миллиона рублей также реализуется в рамках федерального проекта "Многодетная семья", национального проекта "Семья". "Решение, которое сейчас принято правительством, показывает, что мера не только результативная, но и оказывает стимулирующее воздействие на решение семей стать многодетными. Поскольку из ранее предусмотренных 800 миллионов рублей сейчас дополнительно выделено только на дальневосточные регионы 540 миллионов рублей, и не 2000 семей получат эту выплату, а на 1200 семей больше… Но лишь восемь регионов из 42 избрали эту меру в качестве меры поддержки, на мой взгляд, объективно недооценивая ее результативность", - добавил Рыбальченко. Председатель комиссии ОП РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей выразил уверенность в том, что что в будущем мера поддержки многодетных семей станет более популярной, и отметил, что Общественная палата предложила расширить, увеличить и индексировать выплаты на погашение ипотеки при рождении третьего ребёнка. По его словам, если бы индексация проводилась с 2019 года, размер выплаты достиг бы примерно 700 тысяч рублей, что сопоставимо с материнским капиталом на первого ребёнка. "Считаю, что уже в этом году, нужно увеличить размер этой выплаты до 1 миллиона рублей во всех регионах Дальнего Востока, независимо от уровня суммарного коэффициента рождаемости. А в дальнейшем увеличить ее размер до 1 миллиона рублей для всех регионов на федеральном уровне. Считаю также, что при реализации данной меры стоит воспользоваться опытом Сахалинской области, где введен так называемый ценз оседлости для поддержки рождаемости среди постоянного населения. И мера предоставляется только тем, кто проживает на территории Сахалинской области не менее 10 лет. А в первоначальном варианте - не менее 20 лет на двух супругов", - добавил Рыбальченко.

https://ria.ru/20250227/subsidiya-1805446514.html

https://realty.ria.ru/20250818/ipoteka-2035994886.html

россия

дальний восток

сахалинская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

жилье, россия, дальний восток, сахалинская область, сергей рыбальченко, михаил мишустин, владимир путин