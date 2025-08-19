https://ria.ru/20250819/ofis-2036284797.html
В Екатеринбурге закрыли офис почетного консула Армении
В Екатеринбурге закрыли офис почетного консула Армении - РИА Новости, 19.08.2025
В Екатеринбурге закрыли офис почетного консула Армении
Офис почетного консула Республики Армения в Екатеринбурге прекращает работу, сообщил председатель челябинского отделения "Союза армян России" Гагик Мхитарян. РИА Новости, 19.08.2025
ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 авг - РИА Новости. Офис почетного консула Республики Армения в Екатеринбурге прекращает работу, сообщил председатель челябинского отделения "Союза армян России" Гагик Мхитарян. "В связи с приостановлением статуса Почетного консула Республики Армения в Екатеринбурге сообщаю, что офис Почетного консула Республики Армения в Екатеринбурге прекратил свою работу" - написал Мхитарян в Telegram-канале общественного объединения. Он отметил, что офис работал на протяжении семи лет, и порекомендовал обращаться по всем вопросам в другие консульские учреждения республики на территории России. Ранее МИД Армении подтвердил информацию об освобождении от должности почетного консула Армении в Екатеринбурге Нарека Спартакяна. Причины отстранения не были названы, однако, по данным агентства Sputnik Армения, это может быть связано с поддержкой Спартакяном Армянской апостольской церкви и бизнесмена Самвела Карапетяна в конфликте с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.
В Екатеринбурге закрыли офис почетного консула Армении
Офис почетного консула Армении в Екатеринбурге закрыли после 7 лет работы