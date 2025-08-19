https://ria.ru/20250819/obstrel-2036213079.html

Мирошник назвал количество погибших от обстрелов ВСУ за неделю

МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Пятнадцать мирных жителей российских регионов, в том числе ребенок, погибли за неделю 11-17 августа от обстрелов со стороны украинских националистов, сообщил посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. "По данным, собранным службой посла по особым поручениям по преступлениям киевского режима МИД России, за минувшую неделю от обстрелов нацистов пострадали 156 мирных жителей: ранен 141 человек, в том числе 14 несовершеннолетних, погибли 15 человек, в том числе один ребенок", - сообщил Мирошник в своем еженедельном докладе, поступившем в распоряжение РИА Новости. Он отметил, что в период подготовки к саммиту РФ-США киевский режим совершил целую серию провокаций, направленных на срыв подготовки переговоров и создание негативного информационного фона. "Целенаправленным массированным ударам подверглись центральные районы крупнейших городов прифронтовой зоны: Ростова, Белгорода, Курска, Донецка. Намеренным ударам подверглись жилые многоэтажные дома, здания органов власти, места массового скопления мирных жителей. В Белгородской области был зафиксирован двухкратный рост количества обстрелов объектов гражданской инфраструктуры", - сообщил Мирошник в своем докладе. Кроме того, украинские формирования продолжают попытки расширения географии ударов "вглубь" территории России. "При помощи БПЛА самолетного типа были совершены ночные налеты на Республику Татарстан, Ставропольский край, Краснодарский край, Астраханскую, Воронежскую, Волгоградскую, Калужскую, Смоленскую, Самарскую, Ростовскую, Нижегородскую, Орловскую, Оренбургскую и Ульяновскую области", - отметил посол МИД РФ.

