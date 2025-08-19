Рейтинг@Mail.ru
Мирошник назвал количество погибших от обстрелов ВСУ за неделю
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
07:13 19.08.2025
Мирошник назвал количество погибших от обстрелов ВСУ за неделю
Мирошник назвал количество погибших от обстрелов ВСУ за неделю
специальная военная операция на украине
россия
ростов
белгород
родион мирошник
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Пятнадцать мирных жителей российских регионов, в том числе ребенок, погибли за неделю 11-17 августа от обстрелов со стороны украинских националистов, сообщил посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. "По данным, собранным службой посла по особым поручениям по преступлениям киевского режима МИД России, за минувшую неделю от обстрелов нацистов пострадали 156 мирных жителей: ранен 141 человек, в том числе 14 несовершеннолетних, погибли 15 человек, в том числе один ребенок", - сообщил Мирошник в своем еженедельном докладе, поступившем в распоряжение РИА Новости. Он отметил, что в период подготовки к саммиту РФ-США киевский режим совершил целую серию провокаций, направленных на срыв подготовки переговоров и создание негативного информационного фона. "Целенаправленным массированным ударам подверглись центральные районы крупнейших городов прифронтовой зоны: Ростова, Белгорода, Курска, Донецка. Намеренным ударам подверглись жилые многоэтажные дома, здания органов власти, места массового скопления мирных жителей. В Белгородской области был зафиксирован двухкратный рост количества обстрелов объектов гражданской инфраструктуры", - сообщил Мирошник в своем докладе. Кроме того, украинские формирования продолжают попытки расширения географии ударов "вглубь" территории России. "При помощи БПЛА самолетного типа были совершены ночные налеты на Республику Татарстан, Ставропольский край, Краснодарский край, Астраханскую, Воронежскую, Волгоградскую, Калужскую, Смоленскую, Самарскую, Ростовскую, Нижегородскую, Орловскую, Оренбургскую и Ульяновскую области", - отметил посол МИД РФ.
россия, ростов, белгород, родион мирошник
Специальная военная операция на Украине, Россия, Ростов, Белгород, Родион Мирошник
Мирошник назвал количество погибших от обстрелов ВСУ за неделю

Мирошник: жертвами обстрелов ВСУ за неделю стали пятнадцать человек

МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Пятнадцать мирных жителей российских регионов, в том числе ребенок, погибли за неделю 11-17 августа от обстрелов со стороны украинских националистов, сообщил посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
"По данным, собранным службой посла по особым поручениям по преступлениям киевского режима МИД России, за минувшую неделю от обстрелов нацистов пострадали 156 мирных жителей: ранен 141 человек, в том числе 14 несовершеннолетних, погибли 15 человек, в том числе один ребенок", - сообщил Мирошник в своем еженедельном докладе, поступившем в распоряжение РИА Новости.
Родион Мирошник - РИА Новости, 1920, 15.08.2025
Киев готов пойти на любые военные преступления, заявил Мирошник
15 августа, 17:15
Он отметил, что в период подготовки к саммиту РФ-США киевский режим совершил целую серию провокаций, направленных на срыв подготовки переговоров и создание негативного информационного фона.
"Целенаправленным массированным ударам подверглись центральные районы крупнейших городов прифронтовой зоны: Ростова, Белгорода, Курска, Донецка. Намеренным ударам подверглись жилые многоэтажные дома, здания органов власти, места массового скопления мирных жителей. В Белгородской области был зафиксирован двухкратный рост количества обстрелов объектов гражданской инфраструктуры", - сообщил Мирошник в своем докладе.
Кроме того, украинские формирования продолжают попытки расширения географии ударов "вглубь" территории России.
"При помощи БПЛА самолетного типа были совершены ночные налеты на Республику Татарстан, Ставропольский край, Краснодарский край, Астраханскую, Воронежскую, Волгоградскую, Калужскую, Смоленскую, Самарскую, Ростовскую, Нижегородскую, Орловскую, Оренбургскую и Ульяновскую области", - отметил посол МИД РФ.
Легковой автомобиль загорелся в результате атаки беспилотника ВСУ в Белгороде - РИА Новости, 1920, 14.08.2025
Мирошник заявил о росте числа атак ВСУ по Белгородской области
14 августа, 18:20
 
Специальная военная операция на Украине Россия Ростов Белгород Родион Мирошник
 
 
