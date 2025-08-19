https://ria.ru/20250819/oborona-2036287054.html

ЕС должен продолжать инвестировать в оборону, заявили в Нидерландах

ГААГА, 19 авг - РИА Новости. Гарантии безопасности, которые будут предоставлены Украине, не освободят Европу от инвестиций в собственную оборону и экономику, считает лидер Народной партии за свободу и демократию (VVD) из правящей коалиции в Нидерландах Дилан Йешилгёз-Зегериус. "Для безопасности Украины, Европы и Нидерландов прочный мир на Украине жизненно важен. Для этого необходимы гарантии безопасности... США обещают это. Но это не освобождает Европу, а следовательно, и Нидерланды, от ответственности инвестировать в собственную оборону и экономику", - написала политик во вторник нидерландский политик в Х*. По ее мнению, Европа не может быть зависимой в этом плане от кого бы то ни было. "Народная партия за свободу и демократию (VVD) выступает за такие инвестиции. Именно так мы обеспечим силу, безопасность и процветание нашей страны", - подчеркнула Йешилгёз-Зегериус. Ранее Центральный банк Нидерландов (DNB) опубликовал отчет, согласно которому вложения домохозяйств в Нидерландах в оборонные предприятия за последние два с половиной года увеличились почти в десять раз - с 87 миллионов евро до 832 миллионов евро. Как отмечалось, эксперты связывают это с двумя факторами: запуском Европейской стратегии оборонной промышленности, предусматривающей рост военных расходов внутри ЕС; а также решением Германии в начале 2025 года отказаться от жёсткого бюджетного правила и увеличить инвестиции в оборону. В понедельник президент США Дональд Трамп принимал в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров стран ЕС. Ранее он не исключал возможности проведения в дальнейшем трехсторонней встречи с президентом РФ Владимиром Путиным и Зеленским в случае успеха переговоров. Агентство Блумберг сообщило во вторник со ссылкой на источники, что США и Европа немедленно начнут работу по предоставлению Киеву гарантий безопасности, чтобы открыть путь к встрече президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского.*Социальная сеть, исполняющая функции иноагента и признанная нежелательной в России

