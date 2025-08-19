https://ria.ru/20250819/obmen-2036305905.html
Россия передала Украине тысячу тел погибших военных
Россия передала Украине тысячу тел погибших военных - РИА Новости, 19.08.2025
Россия передала Украине тысячу тел погибших военных
Россия передала Украине тысячу тел и получила 19 погибших бойцов, сообщил помощник президента Владимир Мединский в Telegram-канале. РИА Новости, 19.08.2025
МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Россия передала Украине тысячу тел и получила 19 погибших бойцов, сообщил помощник президента Владимир Мединский в Telegram-канале."По стамбульским договоренностям. Сегодня мы передали украинской стороне тысячу тел солдат ВСУ. Нам отдали 19. Так же, как месяц назад", — написал он.Москва и Киев 23 июля провели третью встречу в Стамбуле, она продлилась около часа. По ее итогам председатель российской делегации Владимир Мединский заявил, что все гуманитарные договоренности второго раунда переговоров выполнены.Стороны договорились продолжить бессрочные санитарные обмены тяжелоранеными и больными. Россия сообщила о готовности передать Киеву еще три тысячи тел погибших военных ВСУ, а также предложила обменяться пленными в количестве не менее 1200 с каждой стороны.
