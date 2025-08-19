Рейтинг@Mail.ru
Россия передала Украине тысячу тел погибших военных - РИА Новости, 19.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:18 19.08.2025 (обновлено: 15:41 19.08.2025)
https://ria.ru/20250819/obmen-2036305905.html
Россия передала Украине тысячу тел погибших военных
Россия передала Украине тысячу тел погибших военных - РИА Новости, 19.08.2025
Россия передала Украине тысячу тел погибших военных
Россия передала Украине тысячу тел и получила 19 погибших бойцов, сообщил помощник президента Владимир Мединский в Telegram-канале. РИА Новости, 19.08.2025
2025-08-19T15:18:00+03:00
2025-08-19T15:41:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
украина
в мире
владимир мединский
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0b/2022242905_0:270:1064:869_1920x0_80_0_0_63429f23cf652c917ee9b10fd733a2e8.jpg
МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Россия передала Украине тысячу тел и получила 19 погибших бойцов, сообщил помощник президента Владимир Мединский в Telegram-канале."По стамбульским договоренностям. Сегодня мы передали украинской стороне тысячу тел солдат ВСУ. Нам отдали 19. Так же, как месяц назад", — написал он.Москва и Киев 23 июля провели третью встречу в Стамбуле, она продлилась около часа. По ее итогам председатель российской делегации Владимир Мединский заявил, что все гуманитарные договоренности второго раунда переговоров выполнены.Стороны договорились продолжить бессрочные санитарные обмены тяжелоранеными и больными. Россия сообщила о готовности передать Киеву еще три тысячи тел погибших военных ВСУ, а также предложила обменяться пленными в количестве не менее 1200 с каждой стороны.
https://ria.ru/20250815/initsiativy-2035412726.html
https://ria.ru/20250819/putin-2036190007.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0b/2022242905_0:170:1064:968_1920x0_80_0_0_40b4f57977b1a2ee642af7a626008fa4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, в мире, владимир мединский, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, В мире, Владимир Мединский, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Россия передала Украине тысячу тел погибших военных

Россия передала Украине тысячу тел погибших военных и получила 19 взамен

© Фото : Владимир Мединский/TelegramОбмен телами погибших военных
Обмен телами погибших военных - РИА Новости, 1920, 19.08.2025
© Фото : Владимир Мединский/Telegram
Обмен телами погибших военных. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Россия передала Украине тысячу тел и получила 19 погибших бойцов, сообщил помощник президента Владимир Мединский в Telegram-канале.
"По стамбульским договоренностям. Сегодня мы передали украинской стороне тысячу тел солдат ВСУ. Нам отдали 19. Так же, как месяц назад", — написал он.
Государственные флаги России и США - РИА Новости, 1920, 15.08.2025
Мирные инициативы по урегулированию украинского конфликта
15 августа, 00:57
Москва и Киев 23 июля провели третью встречу в Стамбуле, она продлилась около часа. По ее итогам председатель российской делегации Владимир Мединский заявил, что все гуманитарные договоренности второго раунда переговоров выполнены.
Стороны договорились продолжить бессрочные санитарные обмены тяжелоранеными и больными. Россия сообщила о готовности передать Киеву еще три тысячи тел погибших военных ВСУ, а также предложила обменяться пленными в количестве не менее 1200 с каждой стороны.
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп на совместной пресс-конференции по итогам переговоров на Аляске - РИА Новости, 1920, 19.08.2025
США и Россия изучат повышение уровня делегаций на переговорах по Украине
Вчера, 01:19
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаВ миреВладимир МединскийВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала