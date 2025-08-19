https://ria.ru/20250819/norvegija-2036330726.html

Норвегия заявила о готовности предоставить гарантии безопасности Украине

МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Норвегия готова участвовать в предоставлении гарантий безопасности Украины, но пока нет решения относительно вклада страны, заявил глава МИД королевства Эспен Барт Эйде. "Мы участвовали в этом на протяжении процесса планирования, потому что хотим внести свой вклад в то, что в итоге будет сделано. Но, конечно, пока мы точно не определились, что это будет, слишком рано говорить, каким именно образом (будем участвовать - ред.)", - сказал он на совместной пресс-конференции глав МИД стран Северной Европы и Канады. Трансляция велась на YouTube-канале финского МИД. Министр добавил, что для предоставления гарантий безопасности необходимо прекращение огня и мирное соглашение. "Если оно будет нарушено, вступят в силу гарантии безопасности. Так что гарантии безопасности - это не вступление в войну, как она есть сегодня, а предотвращение ее возобновления", - уточнил он. В понедельник Трамп принял в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров стран ЕС. Во время встречи Трамп заявил, что не стал бы сравнивать гарантии безопасности, которые может получить Киев, с существующими в НАТО. Как сообщало агентство Блумберг, гарантии безопасности США и Европы для Киева будут опираться на работу "коалиции желающих", которая может включать многонациональные силы. Блумберг также сообщил во вторник со ссылкой на источники, что США и Европа немедленно начнут работу по предоставлению Киеву гарантий безопасности, чтобы открыть путь к встрече президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского. В воскресенье по итогам встречи так называемой коалиции желающих канцелярия премьера Британии опубликовала заявление. Из него следует, что лидеры государств "коалиции" подчеркнули свою "готовность развернуть контингент сразу после прекращения боевых действий", а также "готовность обеспечить безопасность воздушного и морского пространства Украины", как и "готовность содействовать восстановлению вооруженных сил Украины". В МИД РФ заявляли, что любой сценарий размещения войск государств НАТО на Украине категорически неприемлем для России и чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран НАТО на Украине, звучащие в Великобритании и других государствах Европы, в МИД РФ ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий.

