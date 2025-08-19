Ночь, когда город задохнулся: крупнейшая техногенная катастрофа в истории

https://ria.ru/20250819/noch-2035551931.html

МОСКВА, 19 авг — РИА Новости, Лев Северьянов. Ничто не предвещало беды: одним вечером тысячи людей легли спать, чтобы больше никогда не проснуться. Те, кому повезло, обнаружили, что кашляют кровью, задыхаясь от отека легких. Американская корпорация сэкономила на безопасности индийских рабочих и устроила в городе гигантскую газовую камеру. История о том, во что превращается человеческая жизнь, когда ею торгуют на бирже.Когда смерть пришла во снеНочь с 2 на 3 декабря 1984 года. Бопал, миллионный индийский город в штате Мадхья-Прадеш, спит беспечным сном. В трущобах вокруг химического завода Union Carbide тысячи семей укладывают детей на циновки. Они не знают, что совсем рядом, в стальном резервуаре, 42 тонны смертоносного газа метилизоцианата готовятся вырваться на свободу.В 23:00 оператор завода замечает утечку и рост давления в резервуаре E610. Но супервайзер не спешит — решает разобраться после чайного перерыва. Эта чашка чая войдет в историю как самая дорогая в мире.К полуночи начинается неконтролируемая реакция. Вода попала в резервуар с ядовитым веществом, температура взлетела до 200 градусов. Стальные стенки не выдерживают — резервуар трескается как скорлупа.Смертоносное облако медленно стелется над землей. Газ тяжелее воздуха, поэтому он не поднимается в небо, а растекается по улицам спящего города. Первыми гибнут животные — тысячи коров, собак, кошек падают замертво прямо на дорогах.Пробуждение в адуЛюди просыпаются от жжения в глазах и горле. Многие уже не могут видеть — газ мгновенно разъедает роговицу. Другие кашляют кровью — газ вызывает химические ожоги дыхательных путей и смертельный отек легких.Начинается паника. Узкие переулки трущоб превращаются в могильники — люди давят друг друга в попытке убежать от невидимого убийцы. Родители теряют детей в толпе, семьи разлучаются навсегда.Бати Бай Раджак было четыре года. Ее семью спас дядя, работавший на заводе — он знал, что нужно накрыться мокрыми одеялами и лежать на полу. Но большинство жителей не знали этого секрета выживания.К двум часам ночи газовое облако накрыло 40 квадратных километров. Больницы переполнены людьми. Врачи работают голыми руками, не зная даже, с каким ядом имеют дело — завод Union Carbide скрывает информацию, ссылаясь на "коммерческую тайну".Анатомия корпоративного убийстваЗа трагедией стоит цепочка преступной халатности. American Union Carbide Corporation построила завод в Индии по упрощенной схеме — без тех систем безопасности, которые обязательны в США и Европе.Все шесть уровней защиты не работали: система охлаждения отключена, скрубберы для нейтрализации газа сломаны, факельная башня для сжигания утечек не функционирует. Аудит 1982 года выявил 61 серьезное нарушение, но компания проигнорировала предупреждения.Экономия была тотальной. Персонал сокращен вдвое, техническое обслуживание отложено на месяцы. Вместо нержавеющей стали использовалась обычная, которая быстро корродировала от ядовитых веществ.Завод работал на четверть мощности — спрос на пестициды упал. Но руководство Union Carbide решило не останавливать производство, а продолжать накапливать смертоносные запасы метилизоцианата. На момент катастрофы в резервуарах хранилось в разы больше яда, чем требовалось.Цифры, от которых кровь стынет в жилахОфициальные данные правительства Индии: 2259 человек умерли мгновенно. Но это только видимая часть айсберга. Международные организации оценивают число погибших в первые дни в 10-15 тысяч человек.Полмиллиона человек подверглись воздействию газа. Из них 150 тысяч получили хронические заболевания: рак, слепоту, поражения легких, почек, печени. К 2024 году от последствий катастрофы умерли еще 25 тысяч человек.Но самое страшное — наследственные последствия. Исследование показало: у женщин, переживших газовую атаку, дети рождаются с врожденными дефектами в семь раз чаще. Уродства, умственная отсталость, репродуктивные нарушения передаются из поколения в поколение.Смертность среди выживших на 28% выше средней по стране. Они в разы чаще болеют туберкулезом, раком, почечной недостаточностью. Газ Union Carbide продолжает убивать спустя четыре десятилетия.Как купить безнаказанность за полмиллиардаUnion Carbide попыталась свалить вину на "саботаж местных террористов". Когда эта версия не прошла, корпорация заявила, что индийская "дочка" — независимая компания, а значит, американцы не отвечают за ее действия.В 1989 году Верховный суд Индии заставил Union Carbide выплатить компенсацию — 470 миллионов долларов. Звучит внушительно, пока не разделишь эту сумму на более полумиллиона пострадавших. Получилось около 500 долларов за человеческую жизнь.Главного виновника, генерального директора Union Carbide Уоррена Андерсона, арестовали в Бопале 7 декабря 1984 года. Но уже через несколько часов американского миллионера выпустили под залог в 2000 долларов. Он вылетел в США и больше никогда не вернулся в Индию.Правительство США отказалось выдать Андерсона индийской юстиции. Он спокойно дожил до 92 лет в собственном особняке, умер в 2014 году, так и не ответив за десятки тысяч загубленных жизней.Семь местных менеджеров индийского завода получили по два года тюрьмы — и тут же вышли под залог. Это единственные люди, которые хоть как-то понесли наказание за крупнейшую техногенную катастрофу в истории.Ядовитое наследствоЗавод Union Carbide закрыли сразу после катастрофы. Но 337 тонн токсичных отходов оставили гнить на месте трагедии еще на 40 лет. Только в январе 2025 года их начали вывозить для сжигания — теперь яды отравляют воздух в другом индийском городе.Вокруг заброшенного завода до сих пор живут тысячи людей. Грунтовые воды отравлены ртутью, свинцом, хлорорганическими соединениями. В грудном молоке кормящих матерей находят следы промышленных ядов.Дети бросают школу, чтобы содержать больных родителей. Семьи живут в нищете — работать могут только здоровые, а таких среди пострадавших единицы.Урок, который мир не выучилВ 2001 году компанию Union Carbide купила корпорация Dow Chemical, одна из тройки крупнейших производителей химической продукции в мире. Новые владельцы заявили: мы не несем ответственности за грехи предшественников. Петиция индийского правительства о взыскании дополнительного миллиарда долларов для ликвидации последствий катастрофы и создания фонда для поддержки пострадавших была отклонена судами.Бопальская трагедия заставила ужесточить стандарты безопасности химических производств по всему миру. Но принцип остался тем же: корпорации выносят опасные заводы в бедные страны, экономят на безопасности местного населения, а в случае аварии просто объявляют банкротство дочерних компаний.Сегодня в трущобах города живут дети и внуки жертв газовой атаки. Многие из них никогда не увидят мир — родились слепыми от ядов, которые их матери и бабушки вдохнули много лет назад. Годовой доход Dow Chemical в 2024 году — 43 миллиарда долларов. Формально корпорация права: покупка активов не означает покупку обязательств 40-летней давности. Но слепые дети Бопала вряд ли понимают эту юридическую тонкость.

