Транзит нефти по трубопроводу "Дружба" в Венгрию возобновился, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто. РИА Новости, 19.08.2025

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/10/1832004731_0:1:2032:1144_1920x0_80_0_0_0192a5d8f2720cf5fe1f7599ff6dd980.jpg

БУДАПЕШТ, 19 авг — РИА Новости. Транзит нефти по трубопроводу "Дружба" в Венгрию возобновился, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто."После украинской атаки позавчера вечером поставки нефти в Венгрию по трубопроводу "Дружба" были восстановлены в последние несколько минут. Я только что поблагодарил заместителя министра энергетики России Павла Сорокина за оперативное устранение повреждений, причиненных атакой", — написал он. По его словам, Будапешт ожидает от Киева, что тот не совершит новой атаки на нефтепровод, критически важный для венгерского энергоснабжения.Киевский режим не в первый раз атакует инфраструктуру "Дружбы". Так, в марте украинский дрон нанес удар по измерительной станции трубопровода, что также привело к остановке поставок в Венгрию российской нефти. Генштаб ВСУ взял на себя ответственность за произошедшее."Дружба" берет начало в Альметьевске, проходит через Брянск и далее разветвляется на два участка: северный — по территории Белоруссии в направлении Польши и южный — по территории Украины в направлении Венгрии, Словакии, Чехии.Транспортировка российского сырья в Германию прекратилась в начале 2023-го, а в Польшу — в конце февраля того же года. Остальные страны получают нефть по южной ветке трубопровода.

