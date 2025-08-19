Рейтинг@Mail.ru
Транзит нефти по "Дружбе" в Венгрию возобновили
23:11 19.08.2025 (обновлено: 23:37 19.08.2025)
Транзит нефти по "Дружбе" в Венгрию возобновили
Транзит нефти по "Дружбе" в Венгрию возобновили - РИА Новости, 19.08.2025
Транзит нефти по "Дружбе" в Венгрию возобновили
Транзит нефти по трубопроводу "Дружба" в Венгрию возобновился, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто. РИА Новости, 19.08.2025
2025-08-19T23:11:00+03:00
2025-08-19T23:37:00+03:00
венгрия
украина
россия
вооруженные силы украины
петер сийярто
павел сорокин
польша
БУДАПЕШТ, 19 авг — РИА Новости. Транзит нефти по трубопроводу "Дружба" в Венгрию возобновился, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто."После украинской атаки позавчера вечером поставки нефти в Венгрию по трубопроводу "Дружба" были восстановлены в последние несколько минут. Я только что поблагодарил заместителя министра энергетики России Павла Сорокина за оперативное устранение повреждений, причиненных атакой", — написал он. По его словам, Будапешт ожидает от Киева, что тот не совершит новой атаки на нефтепровод, критически важный для венгерского энергоснабжения.Киевский режим не в первый раз атакует инфраструктуру "Дружбы". Так, в марте украинский дрон нанес удар по измерительной станции трубопровода, что также привело к остановке поставок в Венгрию российской нефти. Генштаб ВСУ взял на себя ответственность за произошедшее."Дружба" берет начало в Альметьевске, проходит через Брянск и далее разветвляется на два участка: северный — по территории Белоруссии в направлении Польши и южный — по территории Украины в направлении Венгрии, Словакии, Чехии.Транспортировка российского сырья в Германию прекратилась в начале 2023-го, а в Польшу — в конце февраля того же года. Остальные страны получают нефть по южной ветке трубопровода.
венгрия
украина
россия
польша
венгрия, украина, россия, вооруженные силы украины, петер сийярто, павел сорокин, польша
Венгрия, Украина, Россия, Вооруженные силы Украины, Петер Сийярто, Павел Сорокин, Польша
Транзит нефти по "Дружбе" в Венгрию возобновили

Транзит нефти по "Дружбе" в Венгрию возобновили после атаки ВСУ

© AP Photo / Bela SzandelszkyНефтепровод в Венгрии
Нефтепровод в Венгрии - РИА Новости, 1920, 19.08.2025
© AP Photo / Bela Szandelszky
Нефтепровод в Венгрии. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 19 авг — РИА Новости. Транзит нефти по трубопроводу "Дружба" в Венгрию возобновился, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.
"После украинской атаки позавчера вечером поставки нефти в Венгрию по трубопроводу "Дружба" были восстановлены в последние несколько минут. Я только что поблагодарил заместителя министра энергетики России Павла Сорокина за оперативное устранение повреждений, причиненных атакой", — написал он.
По его словам, Будапешт ожидает от Киева, что тот не совершит новой атаки на нефтепровод, критически важный для венгерского энергоснабжения.
Киевский режим не в первый раз атакует инфраструктуру "Дружбы". Так, в марте украинский дрон нанес удар по измерительной станции трубопровода, что также привело к остановке поставок в Венгрию российской нефти. Генштаб ВСУ взял на себя ответственность за произошедшее.
"Дружба" берет начало в Альметьевске, проходит через Брянск и далее разветвляется на два участка: северный — по территории Белоруссии в направлении Польши и южный — по территории Украины в направлении Венгрии, Словакии, Чехии.
Транспортировка российского сырья в Германию прекратилась в начале 2023-го, а в Польшу — в конце февраля того же года. Остальные страны получают нефть по южной ветке трубопровода.
Венгрия Украина Россия Вооруженные силы Украины Петер Сийярто Павел Сорокин Польша
 
 
