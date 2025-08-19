https://ria.ru/20250819/nato-2036312563.html

СССР и Россия были правы, не желая видеть НАТО у своих границ, заявил Трамп

ВАШИНГТОН, 19 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что СССР и Россия "были правы", не желая видеть НАТО у своих границ."Задолго до (президента России Владимира - ред.) Путина звучало "нет-нет" со стороны России или Советского союза… Россия говорила, что не желает оппонента или врага, давайте использовать этот термин, на своей границе. И они были правы", - сказал он в интервью телеканалу Fox News.

