15:34 19.08.2025 (обновлено: 15:44 19.08.2025)
СССР и Россия были правы, не желая видеть НАТО у своих границ, заявил Трамп
ВАШИНГТОН, 19 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что СССР и Россия "были правы", не желая видеть НАТО у своих границ."Задолго до (президента России Владимира - ред.) Путина звучало "нет-нет" со стороны России или Советского союза… Россия говорила, что не желает оппонента или врага, давайте использовать этот термин, на своей границе. И они были правы", - сказал он в интервью телеканалу Fox News.
ВАШИНГТОН, 19 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что СССР и Россия "были правы", не желая видеть НАТО у своих границ.
"Задолго до (президента России Владимира - ред.) Путина звучало "нет-нет" со стороны России или Советского союза… Россия говорила, что не желает оппонента или врага, давайте использовать этот термин, на своей границе. И они были правы", - сказал он в интервью телеканалу Fox News.
Трамп назвал страны, которые хотят разместить войска на территории Украины
