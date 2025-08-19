https://ria.ru/20250819/nato-2036304501.html
Украина не будет частью НАТО, заявил Трамп
Украина не будет частью НАТО, заявил Трамп - РИА Новости, 19.08.2025
Украина не будет частью НАТО, заявил Трамп
Президент США Дональд Трамп во вторник выразил уверенность в том, что Украина не станет частью НАТО. РИА Новости, 19.08.2025
2025-08-19T15:13:00+03:00
2025-08-19T15:13:00+03:00
2025-08-19T15:17:00+03:00
в мире
украина
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/12/2036151542_0:156:2213:1401_1920x0_80_0_0_c34e7395cfa27a1ef9cf62f2f12fc02e.jpg
ВАШИНГТОН, 19 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп во вторник выразил уверенность в том, что Украина не станет частью НАТО."Они не будут частью НАТО", - сказал он в интервью телеканалу Fox News, комментируя перспективу вступления Киева в альянс.
https://ria.ru/20250819/tramp-2036304983.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/12/2036151542_224:0:2213:1492_1920x0_80_0_0_fd2aa42c440e3b3d4233674ef9cb3c50.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, нато
Украина не будет частью НАТО, заявил Трамп
Трамп выразил уверенность, что Украина не станет частью НАТО