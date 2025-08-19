Рейтинг@Mail.ru
07:05 19.08.2025 (обновлено: 09:51 19.08.2025)
Генсек НАТО рассказал о разработке гарантий безопасности для Украины
Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что группа из 30 стран, включая Японию и Австралию, разрабатывает гарантии безопасности для Украины.
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что группа из 30 стран, включая Японию и Австралию, разрабатывает гарантии безопасности для Украины. "В течение последних месяцев группа из 30 стран, включая Японию и Австралию, под руководством британского премьера Кира Стармера и президента Франции Эммануэля Макрона работает над концепцией гарантий безопасности", - заявил Рютте в интервью телеканалу Fox News. В понедельник президент США Дональд Трамп принимал в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров стран ЕС. Ранее он не исключал возможности проведения в дальнейшем трехсторонней встречи с президентом РФ Владимиром Путиным и Зеленским в случае успеха переговоров. В день переговоров в Вашингтоне Киев атаковал объекты стратегической инфраструктуры РФ. Российские средства радиоэлектронной борьбы в воскресенье сорвали террористическую атаку украинского ударного беспилотника "Спис" на Смоленскую АЭС. Кроме того, в понедельник ФСБ России сообщила, что сорвала очередную попытку спецслужб Украины взорвать на Крымском мосту бомбу большой мощности. А венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто в день встречи в Белом доме заявил, что поставки нефти в Венгрию прекращены на неопределенный срок из-за атаки со стороны Украины на трубопровод "Дружба", по которому в Венгрию и Словакию поставлялась российская нефть.
в мире, украина, россия, япония, марк рютте, владимир зеленский, кир стармер, нато, евросоюз, смоленская аэс
В мире, Украина, Россия, Япония, Марк Рютте, Владимир Зеленский, Кир Стармер, НАТО, Евросоюз, Смоленская АЭС
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте выступает во время телеинтервью Fox News возле Белого дома
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте выступает во время телеинтервью Fox News возле Белого дома
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что группа из 30 стран, включая Японию и Австралию, разрабатывает гарантии безопасности для Украины.
"В течение последних месяцев группа из 30 стран, включая Японию и Австралию, под руководством британского премьера Кира Стармера и президента Франции Эммануэля Макрона работает над концепцией гарантий безопасности", - заявил Рютте в интервью телеканалу Fox News.
Александр Стубб - РИА Новости, 1920, 19.08.2025
Стубб рассказал, когда вступят в силу гарантии безопасности Украины
03:06
В понедельник президент США Дональд Трамп принимал в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров стран ЕС. Ранее он не исключал возможности проведения в дальнейшем трехсторонней встречи с президентом РФ Владимиром Путиным и Зеленским в случае успеха переговоров.
В день переговоров в Вашингтоне Киев атаковал объекты стратегической инфраструктуры РФ. Российские средства радиоэлектронной борьбы в воскресенье сорвали террористическую атаку украинского ударного беспилотника "Спис" на Смоленскую АЭС. Кроме того, в понедельник ФСБ России сообщила, что сорвала очередную попытку спецслужб Украины взорвать на Крымском мосту бомбу большой мощности. А венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто в день встречи в Белом доме заявил, что поставки нефти в Венгрию прекращены на неопределенный срок из-за атаки со стороны Украины на трубопровод "Дружба", по которому в Венгрию и Словакию поставлялась российская нефть.
Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 19.08.2025
СМИ: Рубио возглавит группу для разработки гарантий безопасности Украины
05:09
 
