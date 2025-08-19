https://ria.ru/20250819/nato-2036195847.html
В НАТО заявили, что не обсуждали возможность отправки военных на Украину
В НАТО заявили, что не обсуждали возможность отправки военных на Украину - РИА Новости, 19.08.2025
В НАТО заявили, что не обсуждали возможность отправки военных на Украину
Вопрос о возможности отправки европейских и американских военных на Украину "вообще не обсуждался" на встречах с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме, РИА Новости, 19.08.2025
2025-08-19T02:33:00+03:00
2025-08-19T02:33:00+03:00
2025-08-19T02:33:00+03:00
в мире
украина
сша
дональд трамп
марк рютте
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/16/1922700773_119:160:2953:1754_1920x0_80_0_0_f7b62bfdd91af9710ad152a1d5597d26.jpg
ВАШИНГТОН, 19 авг - РИА Новости. Вопрос о возможности отправки европейских и американских военных на Украину "вообще не обсуждался" на встречах с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме, заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. "Мы сегодня это вообще не обсуждали. Это станет частью обсуждений, которые сейчас начнутся. Мы постараемся довести их до следующего уровня понимания в ближайшие дни и недели", - сообщил он в интервью телеканалу Fox News.
https://ria.ru/20250819/nato-2036195322.html
украина
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/16/1922700773_416:0:2794:1783_1920x0_80_0_0_904d2a37e4923058e2ce9cf52d5c8c20.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, сша, дональд трамп, марк рютте, нато
В мире, Украина, США, Дональд Трамп, Марк Рютте, НАТО
В НАТО заявили, что не обсуждали возможность отправки военных на Украину
Генсек НАТО Рютте: вопрос отправки военных на Украину в Белом доме не обсуждался