В НАТО рассказали, от чего зависят дальнейшие шаги Киева
Следующие шаги Киева, включая вопрос территориальных уступок, будут зависеть от гарантий безопасности со стороны союзников Украины, заявил генеральный секретарь РИА Новости, 19.08.2025
2025-08-19T02:27:00+03:00
2025-08-19T02:27:00+03:00
2025-08-19T09:57:00+03:00
ВАШИНГТОН, 19 авг - РИА Новости. Следующие шаги Киева, включая вопрос территориальных уступок, будут зависеть от гарантий безопасности со стороны союзников Украины, заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте по итогам переговоров с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме. "Украине решать, что делать дальше. В том, что касается территорий, важно понимать, какой будет ситуация с гарантиями безопасности", - сообщил он в интервью телеканалу Fox News, комментируя следующие шаги со стороны Киева.
