В НАТО рассказали, от чего зависят дальнейшие шаги Киева

19.08.2025

ВАШИНГТОН, 19 авг - РИА Новости. Следующие шаги Киева, включая вопрос территориальных уступок, будут зависеть от гарантий безопасности со стороны союзников Украины, заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте по итогам переговоров с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме. "Украине решать, что делать дальше. В том, что касается территорий, важно понимать, какой будет ситуация с гарантиями безопасности", - сообщил он в интервью телеканалу Fox News, комментируя следующие шаги со стороны Киева.

