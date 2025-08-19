Рейтинг@Mail.ru
В НАТО рассказали, от чего зависят дальнейшие шаги Киева - РИА Новости, 19.08.2025
02:27 19.08.2025 (обновлено: 09:57 19.08.2025)
В НАТО рассказали, от чего зависят дальнейшие шаги Киева
ВАШИНГТОН, 19 авг - РИА Новости. Следующие шаги Киева, включая вопрос территориальных уступок, будут зависеть от гарантий безопасности со стороны союзников Украины, заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте по итогам переговоров с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме. "Украине решать, что делать дальше. В том, что касается территорий, важно понимать, какой будет ситуация с гарантиями безопасности", - сообщил он в интервью телеканалу Fox News, комментируя следующие шаги со стороны Киева.
В НАТО рассказали, от чего зависят дальнейшие шаги Киева

Генсек НАТО Рютте: дальнейшие шаги Киева будут зависеть от гарантий безопасности

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonГенеральный секретарь НАТО Марк Рютте выступает во время телеинтервью Fox News возле Белого дома
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте выступает во время телеинтервью Fox News возле Белого дома - РИА Новости, 1920, 19.08.2025
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте выступает во время телеинтервью Fox News возле Белого дома
ВАШИНГТОН, 19 авг - РИА Новости. Следующие шаги Киева, включая вопрос территориальных уступок, будут зависеть от гарантий безопасности со стороны союзников Украины, заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте по итогам переговоров с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме.
"Украине решать, что делать дальше. В том, что касается территорий, важно понимать, какой будет ситуация с гарантиями безопасности", - сообщил он в интервью телеканалу Fox News, комментируя следующие шаги со стороны Киева.
Генсек НАТО заявил, что не обсуждал с Трампом территориальные уступки Киева
