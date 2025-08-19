https://ria.ru/20250819/nato-2036194693.html
Генсек НАТО заявил, что не обсуждал с Трампом территориальные уступки Киева
Генсек НАТО заявил, что не обсуждал с Трампом территориальные уступки Киева
ВАШИНГТОН, 19 авг - РИА Новости. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте утверждает, что на расширенных переговорах с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме не обсуждались конкретные территориальные уступки Украины. "Мы сегодня это не обсуждали", - сообщил он в интервью телеканалу Fox News, говоря о вопросе конкретных территориальных уступок со стороны Украины. В понедельник президент США Дональд Трамп принимал в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров стран ЕС. Ранее он не исключал возможности проведения в дальнейшем трехсторонней встречи с президентом РФ Владимиром Путиным и Зеленским в случае успеха переговоров.
