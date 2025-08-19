Рейтинг@Mail.ru
Генсек НАТО заявил, что не обсуждал с Трампом территориальные уступки Киева
02:20 19.08.2025 (обновлено: 09:59 19.08.2025)
Генсек НАТО заявил, что не обсуждал с Трампом территориальные уступки Киева
в мире
сша
украина
россия
дональд трамп
владимир зеленский
марк рютте
нато
ВАШИНГТОН, 19 авг - РИА Новости. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте утверждает, что на расширенных переговорах с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме не обсуждались конкретные территориальные уступки Украины. "Мы сегодня это не обсуждали", - сообщил он в интервью телеканалу Fox News, говоря о вопросе конкретных территориальных уступок со стороны Украины. В понедельник президент США Дональд Трамп принимал в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров стран ЕС. Ранее он не исключал возможности проведения в дальнейшем трехсторонней встречи с президентом РФ Владимиром Путиным и Зеленским в случае успеха переговоров.
в мире, сша, украина, россия, дональд трамп, владимир зеленский, марк рютте, нато, евросоюз
© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonГенеральный секретарь НАТО Марк Рютте беседует с журналистами в Белом доме
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте беседует с журналистами в Белом доме
ВАШИНГТОН, 19 авг - РИА Новости. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте утверждает, что на расширенных переговорах с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме не обсуждались конкретные территориальные уступки Украины.
"Мы сегодня это не обсуждали", - сообщил он в интервью телеканалу Fox News, говоря о вопросе конкретных территориальных уступок со стороны Украины.
В понедельник президент США Дональд Трамп принимал в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров стран ЕС. Ранее он не исключал возможности проведения в дальнейшем трехсторонней встречи с президентом РФ Владимиром Путиным и Зеленским в случае успеха переговоров.
Президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Овальном кабинете Белого дома - РИА Новости, 1920, 19.08.2025
В Германии поразились одному заявлению Трампа на встрече с Зеленским
