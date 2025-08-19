https://ria.ru/20250819/nasledstvo-2036185845.html

Юрист разъяснил, что россияне не могут получить в наследство

Юрист разъяснил, что россияне не могут получить в наследство

Юрист разъяснил, что россияне не могут получить в наследство

По закону права и обязанности, завязанные на личность наследодателя, нельзя передать его наследникам, рассказала агентству "Прайм" партнер, руководитель практики частных клиентов Юридической компании "Митра" Алина Лактионова.

МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. По закону права и обязанности, завязанные на личность наследодателя, нельзя передать его наследникам, рассказала агентству “Прайм” партнер, руководитель практики частных клиентов Юридической компании "Митра" Алина Лактионова.Таким образом, не могут быть унаследованы обязательства по уплате алиментов, возмещению вреда, который был причинен лично потерпевшему, а также обязательства по договорам, напрямую зависящие от умершего. Например, если художник не завершил картину, наследников не могут обязать сделать это.В России право на компенсацию морального вреда не передается наследникам, если суд не принял решение о взыскании при жизни потерпевшего. Если же суд вынес такое решение до смерти потерпевшего, наследники получают право на эту компенсацию в пределах стоимости унаследованного имущества. При прекращении уголовного дела из-за смерти обвиняемого потерпевшие могут требовать компенсацию через гражданский иск за счет наследственного имущества.Нельзя завещать биоматериалы — эмбрионы, яйцеклетки, сперматозоиды, но можно при жизни определить их судьбу, заключив договор с клиникой. Но его важно правильно оформить, заключила Лактионова.

