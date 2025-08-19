Рейтинг@Mail.ru
МВД подтвердила розыск командира штурмовых войск ВСУ Манько - РИА Новости, 19.08.2025
03:39 19.08.2025
МВД подтвердила розыск командира штурмовых войск ВСУ Манько
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. База розыска МВД РФ подтверждает объявление в розыск уголовника-рецидивиста из запрещенной в России террористической организации "Правый сектор"* Валентина Манько, назначенного на Украине командующим управления штурмовыми подразделениями. "Манько Валентин Николаевич… Основание для розыска: разыскивается по статье УК", - следует из ведомственной базы. По какой конкретно статье разыскивается Манько, не указано.* Запрещенная в России террористическая организация
2025
Новости
россия, украина, правый сектор
Россия, Украина, Правый сектор
МВД подтвердила розыск командира штурмовых войск ВСУ Манько

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкСотрудник полиции
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
Сотрудник полиции . Архивное фото
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. База розыска МВД РФ подтверждает объявление в розыск уголовника-рецидивиста из запрещенной в России террористической организации "Правый сектор"* Валентина Манько, назначенного на Украине командующим управления штурмовыми подразделениями.
"Манько Валентин Николаевич… Основание для розыска: разыскивается по статье УК", - следует из ведомственной базы.
По какой конкретно статье разыскивается Манько, не указано.
* Запрещенная в России террористическая организация
