Свыше 100 тысяч человек прошли тестирование на МСП.РФ для соцконтракта

Свыше 100 тысяч человек прошли тестирование на МСП.РФ для соцконтракта

2025-08-19T12:19:00+03:00

МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. С начала года почти 104 тысячи человек прошли тестирование на цифровой платформе МСП.РФ для получения соцконтракта для запуска бизнеса, сообщает пресс-служба Корпорации. Таким образом, с начала 2024 года, когда этот этап стал обязательным, общее количество тестирований превысило 250 тысяч. "С начала 2024 года 193,8 тысячи человек уже запустили свой бизнес. Общее количество граждан, желающих заключить социальный контракт и прошедших обязательное тестирование, достигло 250 тысяч человек. За этот период из бюджета на это направление соцконтракта направлено в общей сложности 46,3 миллиарда рублей, из них 19,9 миллиарда рублей — в 2025 году. Соцконтракт — это возможность для граждан с низкими доходами, реализовать свои предпринимательские способности при помощи государства", — подчеркнула первый заместитель министра труда и социальной защиты России Ольга Баталина, ее слова приводит пресс-служба. Она добавила, что средства социального контракта можно направить на аренду помещения, приобретение необходимого оборудования, и другие предусмотренные сопутствующие расходы. В течение года получатель государственной социальной помощи должен реализовать заявленный проект и отчитаться по нему. Одним из условий получения социального контракта на запуск собственного дела является определение уровня предпринимательских компетенций претендента. Для этого с 2024 года на цифровой платформе проводится специальное тестирование. В его рамках установлен минимальный уровень компетенций, которыми должен владеть соискатель для заключения соцконтракта на запуск бизнес-проекта. "Более 96% проходивших с 2024 года на МСП.РФ тестирование для заключения соцконтракта завершили его успешно. А это 240 тысяч человек. Это доказывает высокую мотивацию и наличие необходимых знаний и компетенций у большинства кандидатов, желающих запустить свое дело. Получив средства от государства и приступив к запуску бизнеса, заключившие соцконтракт предприниматели могут тут же, на МСП.РФ, воспользоваться всеми доступными инструментами для успешного старта и развития своего дела. Сегодня для малого и среднего бизнеса доступно более 35 сервисов, а также федеральные и региональные меры поддержки предпринимателей. Все это доступно жителям всех 89 регионов в режиме 24/7", — отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, его слова приводит пресс-служба. Он указал, что по условиям соцконтракта 5% от него предприниматель может направить на продвижение своих товаров и услуг на маркетплейсах, а если дополнительно к этому воспользоваться спецпредложениями, которые предоставляют маркетплейсы пользователям платформы, то экономия для бизнеса будет существеннее. Сервис доступен на МСП.РФ. В пресс-службе напомнили, что социальный контракт предусматривает, что гражданин заключает с органом социальной защиты соглашение. Для него разрабатывается и утверждается индивидуальная программа, которую получатель финансирования должен поэтапно выполнять в течение определенных периодов. На открытие собственного бизнеса через заключение соцконтракта можно получить до 350 тысяч рублей.

