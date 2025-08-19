https://ria.ru/20250819/most-2036333265.html
Взрывчатку для теракта на Крымском мосту замаскировали под батарею в авто
Взрывчатку для теракта на Крымском мосту замаскировали под батарею в авто - РИА Новости, 19.08.2025
Взрывчатку для теракта на Крымском мосту замаскировали под батарею в авто
Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что автомобиль, который планировалось подорвать на Крымском мосту, был начинен 130 килограммами взрывчатого вещества. РИА Новости, 19.08.2025
2025-08-19T16:22:00+03:00
2025-08-19T16:22:00+03:00
2025-08-19T16:22:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
украина
республика крым
россия
сергей аксенов (политик)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1d/2014160008_0:101:3283:1948_1920x0_80_0_0_c824ebe222211f4c31ce349bcd41a977.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг - РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что автомобиль, который планировалось подорвать на Крымском мосту, был начинен 130 килограммами взрывчатого вещества. ФСБ ранее сообщила, что сорвала очередную попытку спецслужб Украины взорвать на Крымском мосту бомбу большой мощности, заложенную в автомобиле, которым предстояло управлять ничего не подозревавшему смертнику. Взрывное устройство доставили из Украины транзитом через ряд стран и российско-грузинскую границу. Задержаны все причастные ко ввозу бомбы в РФ. "Были предприняты попытки опять подорвать мост - 130 килограммов взрывчатки, замаскированные в автомобиле под батарею... Все это было залито - то есть как бы на самом деле замаскировано. Данный автомобиль прошел границы многих европейских стран, прежде чем сотрудники наших спецслужб не обезвредили этот автомобиль", - сказал Аксенов в эфире "Крым 24".
https://ria.ru/20250812/terakty-2034839540.html
украина
республика крым
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1d/2014160008_277:0:3008:2048_1920x0_80_0_0_ae0cee05c099e51648bfddf40657037a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, украина, республика крым, россия, сергей аксенов (политик), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Украина, Республика Крым, Россия, Сергей Аксенов (политик), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Взрывчатку для теракта на Крымском мосту замаскировали под батарею в авто
Машина, которую планировали взорвать на Крымском мосту, везла 130 кг взрывчатки