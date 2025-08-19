https://ria.ru/20250819/most-2036333265.html

Взрывчатку для теракта на Крымском мосту замаскировали под батарею в авто

Взрывчатку для теракта на Крымском мосту замаскировали под батарею в авто - РИА Новости, 19.08.2025

Взрывчатку для теракта на Крымском мосту замаскировали под батарею в авто

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что автомобиль, который планировалось подорвать на Крымском мосту, был начинен 130 килограммами взрывчатого вещества. РИА Новости, 19.08.2025

2025-08-19T16:22:00+03:00

2025-08-19T16:22:00+03:00

2025-08-19T16:22:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

украина

республика крым

россия

сергей аксенов (политик)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1d/2014160008_0:101:3283:1948_1920x0_80_0_0_c824ebe222211f4c31ce349bcd41a977.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг - РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что автомобиль, который планировалось подорвать на Крымском мосту, был начинен 130 килограммами взрывчатого вещества. ФСБ ранее сообщила, что сорвала очередную попытку спецслужб Украины взорвать на Крымском мосту бомбу большой мощности, заложенную в автомобиле, которым предстояло управлять ничего не подозревавшему смертнику. Взрывное устройство доставили из Украины транзитом через ряд стран и российско-грузинскую границу. Задержаны все причастные ко ввозу бомбы в РФ. "Были предприняты попытки опять подорвать мост - 130 килограммов взрывчатки, замаскированные в автомобиле под батарею... Все это было залито - то есть как бы на самом деле замаскировано. Данный автомобиль прошел границы многих европейских стран, прежде чем сотрудники наших спецслужб не обезвредили этот автомобиль", - сказал Аксенов в эфире "Крым 24".

украина

республика крым

россия

2025

происшествия, украина, республика крым, россия, сергей аксенов (политик), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)