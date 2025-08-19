Рейтинг@Mail.ru
Взрывчатку для теракта на Крымском мосту замаскировали под батарею в авто - РИА Новости, 19.08.2025
16:22 19.08.2025
Взрывчатку для теракта на Крымском мосту замаскировали под батарею в авто
Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что автомобиль, который планировалось подорвать на Крымском мосту, был начинен 130 килограммами взрывчатого вещества.
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг - РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что автомобиль, который планировалось подорвать на Крымском мосту, был начинен 130 килограммами взрывчатого вещества. ФСБ ранее сообщила, что сорвала очередную попытку спецслужб Украины взорвать на Крымском мосту бомбу большой мощности, заложенную в автомобиле, которым предстояло управлять ничего не подозревавшему смертнику. Взрывное устройство доставили из Украины транзитом через ряд стран и российско-грузинскую границу. Задержаны все причастные ко ввозу бомбы в РФ. "Были предприняты попытки опять подорвать мост - 130 килограммов взрывчатки, замаскированные в автомобиле под батарею... Все это было залито - то есть как бы на самом деле замаскировано. Данный автомобиль прошел границы многих европейских стран, прежде чем сотрудники наших спецслужб не обезвредили этот автомобиль", - сказал Аксенов в эфире "Крым 24".
Взрывчатку для теракта на Крымском мосту замаскировали под батарею в авто

© РИА НовостиКрымский мост через Керченский пролив
Крымский мост через Керченский пролив. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг - РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что автомобиль, который планировалось подорвать на Крымском мосту, был начинен 130 килограммами взрывчатого вещества.
ФСБ ранее сообщила, что сорвала очередную попытку спецслужб Украины взорвать на Крымском мосту бомбу большой мощности, заложенную в автомобиле, которым предстояло управлять ничего не подозревавшему смертнику. Взрывное устройство доставили из Украины транзитом через ряд стран и российско-грузинскую границу. Задержаны все причастные ко ввозу бомбы в РФ.
"Были предприняты попытки опять подорвать мост - 130 килограммов взрывчатки, замаскированные в автомобиле под батарею... Все это было залито - то есть как бы на самом деле замаскировано. Данный автомобиль прошел границы многих европейских стран, прежде чем сотрудники наших спецслужб не обезвредили этот автомобиль", - сказал Аксенов в эфире "Крым 24".
Случаи предотвращения терактов на территории России в 2025 году
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияУкраинаРеспублика КрымРоссияСергей Аксенов (политик)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
