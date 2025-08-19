Москвичам рассказали о погоде во вторник

https://ria.ru/20250819/moskva-2036216890.html

МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Облачная с прояснениями погода, кратковременные дожди ожидаются в Москве во вторник, температура воздуха повысится до плюс 21 градуса, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "В Москве и окрестностях ожидается облачная с прояснениями погода, местами, преимущественно в первой половине дня, пройдут кратковременные дожди. Днем в столице плюс 19 - плюс 21, по области плюс 17 - плюс 22 градуса тепла", - рассказал Леус. Синоптик отметил, что ветер будет дуть северо-западный со скоростью 5-10 метров в секунду. "Атмосферное давление в течение дня будет меняться мало, оно останется ниже нормы, барометры покажут 742 миллиметра ртутного столба", - добавил Леус. Он подчеркнул, что понедельник, по температурным характеристикам, выдался осенним.

