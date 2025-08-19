https://ria.ru/20250819/moskva-2036214257.html
В Москве за сутки выпало до 12% месячной нормы осадков
В Москве за сутки выпало до 12% месячной нормы осадков - РИА Новости, 19.08.2025
В Москве за сутки выпало до 12% месячной нормы осадков
До 12% месячной нормы осадков выпало местами в Москве за минувшие сутки, что составляет почти ведро дождевой воды на квадратный метр, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 19.08.2025
2025-08-19T07:31:00+03:00
2025-08-19T07:31:00+03:00
2025-08-19T07:41:00+03:00
москва
московская область (подмосковье)
наро-фоминск
евгений тишковец
ливневые дожди и грозы в москве
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/16/2030692039_0:300:3108:2048_1920x0_80_0_0_ec1d9b13fb3d2c440715701f58ea88b2.jpg
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. До 12% месячной нормы осадков выпало местами в Москве за минувшие сутки, что составляет почти ведро дождевой воды на квадратный метр, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "За минувшие сутки в Москве на опорной метеостанции ВДНХ выпало 9 миллиметров осадков или почти ведро дождевой воды на метр квадратный, что составляет 12% от месячной нормы дождей", - рассказал Тишковец. Синоптик отметил, что на Балчуге в осадкомер попало 6 миллиметров, в Тушино - 7 миллиметров, в Бутово - 4 миллиметра. "В Подмосковье: Толстопальцево – 9 миллиметров, Наро-Фоминск, Подмосковная, Немчиновка – 7 миллиметров. В течение дня дожди будут ослабевать и прекратятся", - добавил Тишковец.
https://ria.ru/20250604/pogoda-2020783269.html
москва
московская область (подмосковье)
наро-фоминск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/16/2030692039_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_4ae211e0aea0dc5e88b8c4d86f395573.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, московская область (подмосковье), наро-фоминск, евгений тишковец, ливневые дожди и грозы в москве
Москва, Московская область (Подмосковье), Наро-Фоминск, Евгений Тишковец, Ливневые дожди и грозы в Москве
В Москве за сутки выпало до 12% месячной нормы осадков
Синоптик Тишковец: в Москве за сутки выпало 12% месячной нормы осадков