Рейтинг@Mail.ru
В Москве за сутки выпало до 12% месячной нормы осадков - РИА Новости, 19.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:31 19.08.2025 (обновлено: 07:41 19.08.2025)
https://ria.ru/20250819/moskva-2036214257.html
В Москве за сутки выпало до 12% месячной нормы осадков
В Москве за сутки выпало до 12% месячной нормы осадков - РИА Новости, 19.08.2025
В Москве за сутки выпало до 12% месячной нормы осадков
До 12% месячной нормы осадков выпало местами в Москве за минувшие сутки, что составляет почти ведро дождевой воды на квадратный метр, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 19.08.2025
2025-08-19T07:31:00+03:00
2025-08-19T07:41:00+03:00
москва
московская область (подмосковье)
наро-фоминск
евгений тишковец
ливневые дожди и грозы в москве
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/16/2030692039_0:300:3108:2048_1920x0_80_0_0_ec1d9b13fb3d2c440715701f58ea88b2.jpg
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. До 12% месячной нормы осадков выпало местами в Москве за минувшие сутки, что составляет почти ведро дождевой воды на квадратный метр, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "За минувшие сутки в Москве на опорной метеостанции ВДНХ выпало 9 миллиметров осадков или почти ведро дождевой воды на метр квадратный, что составляет 12% от месячной нормы дождей", - рассказал Тишковец. Синоптик отметил, что на Балчуге в осадкомер попало 6 миллиметров, в Тушино - 7 миллиметров, в Бутово - 4 миллиметра. "В Подмосковье: Толстопальцево – 9 миллиметров, Наро-Фоминск, Подмосковная, Немчиновка – 7 миллиметров. В течение дня дожди будут ослабевать и прекратятся", - добавил Тишковец.
https://ria.ru/20250604/pogoda-2020783269.html
москва
московская область (подмосковье)
наро-фоминск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/16/2030692039_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_4ae211e0aea0dc5e88b8c4d86f395573.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, московская область (подмосковье), наро-фоминск, евгений тишковец, ливневые дожди и грозы в москве
Москва, Московская область (Подмосковье), Наро-Фоминск, Евгений Тишковец, Ливневые дожди и грозы в Москве
В Москве за сутки выпало до 12% месячной нормы осадков

Синоптик Тишковец: в Москве за сутки выпало 12% месячной нормы осадков

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкДождь в Москве
Дождь в Москве - РИА Новости, 1920, 19.08.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Дождь в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. До 12% месячной нормы осадков выпало местами в Москве за минувшие сутки, что составляет почти ведро дождевой воды на квадратный метр, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"За минувшие сутки в Москве на опорной метеостанции ВДНХ выпало 9 миллиметров осадков или почти ведро дождевой воды на метр квадратный, что составляет 12% от месячной нормы дождей", - рассказал Тишковец.
Синоптик отметил, что на Балчуге в осадкомер попало 6 миллиметров, в Тушино - 7 миллиметров, в Бутово - 4 миллиметра.
Подмосковье: Толстопальцево – 9 миллиметров, Наро-Фоминск, Подмосковная, Немчиновка – 7 миллиметров. В течение дня дожди будут ослабевать и прекратятся", - добавил Тишковец.
Девушка в Москве - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
Москвичам рассказали о погоде в среду
4 июня, 08:01
 
МоскваМосковская область (Подмосковье)Наро-ФоминскЕвгений ТишковецЛивневые дожди и грозы в Москве
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала