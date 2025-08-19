https://ria.ru/20250819/moskva-2036214257.html

В Москве за сутки выпало до 12% месячной нормы осадков

В Москве за сутки выпало до 12% месячной нормы осадков - РИА Новости, 19.08.2025

В Москве за сутки выпало до 12% месячной нормы осадков

До 12% месячной нормы осадков выпало местами в Москве за минувшие сутки, что составляет почти ведро дождевой воды на квадратный метр, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 19.08.2025

2025-08-19T07:31:00+03:00

2025-08-19T07:31:00+03:00

2025-08-19T07:41:00+03:00

москва

московская область (подмосковье)

наро-фоминск

евгений тишковец

ливневые дожди и грозы в москве

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/16/2030692039_0:300:3108:2048_1920x0_80_0_0_ec1d9b13fb3d2c440715701f58ea88b2.jpg

МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. До 12% месячной нормы осадков выпало местами в Москве за минувшие сутки, что составляет почти ведро дождевой воды на квадратный метр, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "За минувшие сутки в Москве на опорной метеостанции ВДНХ выпало 9 миллиметров осадков или почти ведро дождевой воды на метр квадратный, что составляет 12% от месячной нормы дождей", - рассказал Тишковец. Синоптик отметил, что на Балчуге в осадкомер попало 6 миллиметров, в Тушино - 7 миллиметров, в Бутово - 4 миллиметра. "В Подмосковье: Толстопальцево – 9 миллиметров, Наро-Фоминск, Подмосковная, Немчиновка – 7 миллиметров. В течение дня дожди будут ослабевать и прекратятся", - добавил Тишковец.

https://ria.ru/20250604/pogoda-2020783269.html

москва

московская область (подмосковье)

наро-фоминск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, московская область (подмосковье), наро-фоминск, евгений тишковец, ливневые дожди и грозы в москве