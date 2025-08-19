https://ria.ru/20250819/moshenniki-2036326554.html
МВД рассказало, как мошенники убеждают жертв позвонить им
2025-08-19T16:07:00+03:00
2025-08-19T16:07:00+03:00
2025-08-19T18:04:00+03:00
общество
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Мошенники отправляют в мессенджере сообщение о взломе аккаунта на "Госуслугах" и прикрепляют номер телефона подставного специалиста, чтобы потенциальная жертва с ним связалась, предупредили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД. "В мессенджер, на электронную почту или в почтовый ящик поступает "срочное и важное" сообщение. В нем будет говориться о взломе аккаунта на "Госуслугах", проблемах с оплатой ЖКХ или штрафов, необходимости срочно переоформить банковские документы или карту и связаться со "специалистом" <...> по указанному номеру телефона", — рассказали в ведомстве.Такая схема позволяет злоумышленникам обходить системы банковской и цифровой безопасности, направленные на блокировку сомнительных звонков.Как отметили в управлении, опасность заключается еще и в том, что человек, сам набравший номер телефона, изначально доверяет тому, кто занимается его проблемой.
