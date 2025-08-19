https://ria.ru/20250819/moshenniki-2036326554.html

МВД рассказало, как мошенники убеждают жертв позвонить им

МВД рассказало, как мошенники убеждают жертв позвонить им - РИА Новости, 19.08.2025

МВД рассказало, как мошенники убеждают жертв позвонить им

Мошенники отправляют в мессенджере сообщение о взломе аккаунта на "Госуслугах" и прикрепляют номер телефона подставного специалиста, чтобы потенциальная жертва... РИА Новости, 19.08.2025

2025-08-19T16:07:00+03:00

2025-08-19T16:07:00+03:00

2025-08-19T18:04:00+03:00

общество

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0a/2004056476_0:160:3071:1887_1920x0_80_0_0_2ee61837063e06075c2524e3a23c1ad1.jpg

МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Мошенники отправляют в мессенджере сообщение о взломе аккаунта на "Госуслугах" и прикрепляют номер телефона подставного специалиста, чтобы потенциальная жертва с ним связалась, предупредили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД. "В мессенджер, на электронную почту или в почтовый ящик поступает "срочное и важное" сообщение. В нем будет говориться о взломе аккаунта на "Госуслугах", проблемах с оплатой ЖКХ или штрафов, необходимости срочно переоформить банковские документы или карту и связаться со "специалистом" <...> по указанному номеру телефона", — рассказали в ведомстве.Такая схема позволяет злоумышленникам обходить системы банковской и цифровой безопасности, направленные на блокировку сомнительных звонков.Как отметили в управлении, опасность заключается еще и в том, что человек, сам набравший номер телефона, изначально доверяет тому, кто занимается его проблемой.

https://ria.ru/20250819/roskomnadzor-2036203810.html

https://ria.ru/20250819/moshenniki-2036195478.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, министерство внутренних дел рф (мвд россии)