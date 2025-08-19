Рейтинг@Mail.ru
Более 342 тысяч тонн молока произвели в Московской области
Новости Подмосковья
 
12:31 19.08.2025
Более 342 тысяч тонн молока произвели в Московской области
С начала года в Подмосковье произвели 342,7 тысячи тонн молока, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области. РИА Новости, 19.08.2025
новости подмосковья
твой бизнес – новости
поддержка бизнеса
московская область (подмосковье)
молоко
МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. С начала года в Подмосковье произвели 342,7 тысячи тонн молока, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области. Основная доля продукции – 307,7 тысячи тонн – пришлась на сельскохозяйственные организации. Фермерские хозяйства произвели 18,4 тысячи тонн. На личные подсобные хозяйства пришлось 16,6 тысячи тонн молока. "Молочное животноводство обеспечивает сырьевую базу для перерабатывающей промышленности. Важной задачей для нас остается увеличение поголовья крупного рогатого скота и объемов производства сырого молока. До 2028 года в Подмосковье запланировано к вводу 14 молочных ферм. Сейчас это одно из приоритетных направлений в рамках господдержки", – отметил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Двойных, его слова приводит пресс-служба. Глава ведомства уточнил, что хозяйства региона могут получить льготные займы под 7,4% годовых, а также что в регионе предусмотрены субсидии и другие меры поддержки, приведя в пример, что в этом году было выделено 1 135 миллионов рублей на животноводство и 923,7 миллиона рублей – на племенное животноводство. В пресс-службе отметили, что за полгода средний надой на одну корову на региональных предприятиях достиг 4,5 тонны – почти на 400 килограммов больше, чем в прошлом году. Лидерами среди округов по валовому объему сырого молока стали городские округа Ступино и Домодедово и муниципальный округ Луховицы.
твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , московская область (подмосковье), молоко
Новости Подмосковья, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса , Московская область (Подмосковье), Молоко
© Fotolia / NitrМолоко
© Fotolia / Nitr
Молоко. Архивное фото
МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. С начала года в Подмосковье произвели 342,7 тысячи тонн молока, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Основная доля продукции – 307,7 тысячи тонн – пришлась на сельскохозяйственные организации. Фермерские хозяйства произвели 18,4 тысячи тонн. На личные подсобные хозяйства пришлось 16,6 тысячи тонн молока.
"Молочное животноводство обеспечивает сырьевую базу для перерабатывающей промышленности. Важной задачей для нас остается увеличение поголовья крупного рогатого скота и объемов производства сырого молока. До 2028 года в Подмосковье запланировано к вводу 14 молочных ферм. Сейчас это одно из приоритетных направлений в рамках господдержки", – отметил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Двойных, его слова приводит пресс-служба.
Глава ведомства уточнил, что хозяйства региона могут получить льготные займы под 7,4% годовых, а также что в регионе предусмотрены субсидии и другие меры поддержки, приведя в пример, что в этом году было выделено 1 135 миллионов рублей на животноводство и 923,7 миллиона рублей – на племенное животноводство.
В пресс-службе отметили, что за полгода средний надой на одну корову на региональных предприятиях достиг 4,5 тонны – почти на 400 килограммов больше, чем в прошлом году. Лидерами среди округов по валовому объему сырого молока стали городские округа Ступино и Домодедово и муниципальный округ Луховицы.
