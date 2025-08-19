https://ria.ru/20250819/moloko-2036267858.html

Более 342 тысяч тонн молока произвели в Московской области

Более 342 тысяч тонн молока произвели в Московской области - РИА Новости, 19.08.2025

Более 342 тысяч тонн молока произвели в Московской области

С начала года в Подмосковье произвели 342,7 тысячи тонн молока, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. С начала года в Подмосковье произвели 342,7 тысячи тонн молока, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области. Основная доля продукции – 307,7 тысячи тонн – пришлась на сельскохозяйственные организации. Фермерские хозяйства произвели 18,4 тысячи тонн. На личные подсобные хозяйства пришлось 16,6 тысячи тонн молока. "Молочное животноводство обеспечивает сырьевую базу для перерабатывающей промышленности. Важной задачей для нас остается увеличение поголовья крупного рогатого скота и объемов производства сырого молока. До 2028 года в Подмосковье запланировано к вводу 14 молочных ферм. Сейчас это одно из приоритетных направлений в рамках господдержки", – отметил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Двойных, его слова приводит пресс-служба. Глава ведомства уточнил, что хозяйства региона могут получить льготные займы под 7,4% годовых, а также что в регионе предусмотрены субсидии и другие меры поддержки, приведя в пример, что в этом году было выделено 1 135 миллионов рублей на животноводство и 923,7 миллиона рублей – на племенное животноводство. В пресс-службе отметили, что за полгода средний надой на одну корову на региональных предприятиях достиг 4,5 тонны – почти на 400 килограммов больше, чем в прошлом году. Лидерами среди округов по валовому объему сырого молока стали городские округа Ступино и Домодедово и муниципальный округ Луховицы.

московская область (подмосковье)

