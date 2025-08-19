Рейтинг@Mail.ru
Оппозиция Молдавии раскритиковала власти за ограничения политических партий
23:51 19.08.2025
Оппозиция Молдавии раскритиковала власти за ограничения политических партий
Оппозиция Молдавии раскритиковала власти за ограничения политических партий
КИШИНЕВ, 19 авг - РИА Новости. Лидер оппозиционной в Молдавии партии "Возрождение", входящей в политблок Илана Шора "Победа", Наталья Параска назвала решение суда об ограничении деятельности ряда политических сил республики политически мотивированным шагом, направленным на лишение граждан права выбора. Министерство юстиции Молдавии 11 августа инициировало судебное разбирательство с требованием о роспуске партий "Возрождение", "Шанс", "Сила альтернативы и спасения Молдовы" и "Победа". Министерство обвинило партии в связях с ликвидированной в 2023 году партией "Шор", на основе котрой позже был создан политблок "Победа". Во вторник апелляционная палата Кишинева приняла решение об ограничении деятельности этих партий до рассмотрения дела об их возможной ликвидации, соответствующее решение опубликовано на сайте инстанции. "Считаю это решение политически мотивированным шагом, направленным на лишение граждан их права на свободный выбор. Наши партии действуют строго в рамках закона и представляют интересы десятков тысяч избирателей. Мы будем использовать все законные механизмы для защиты права на участие в политической жизни и продолжим отстаивать демократические принципы", - написала Параска в своем Telegram-канале. Парламентские выборы в Молдавии назначены на 28 сентября. Ранее Высшая судебная палата Молдавии оставила в силе решение об отказе в регистрации блока "Победа" для участия в предстоящих выборах. Представители политсилы заявили о намерении обратиться в международные инстанции, включая Европейский суд по правам человека. Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране: помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году: закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
КИШИНЕВ, 19 авг - РИА Новости. Лидер оппозиционной в Молдавии партии "Возрождение", входящей в политблок Илана Шора "Победа", Наталья Параска назвала решение суда об ограничении деятельности ряда политических сил республики политически мотивированным шагом, направленным на лишение граждан права выбора.
Министерство юстиции Молдавии 11 августа инициировало судебное разбирательство с требованием о роспуске партий "Возрождение", "Шанс", "Сила альтернативы и спасения Молдовы" и "Победа". Министерство обвинило партии в связях с ликвидированной в 2023 году партией "Шор", на основе котрой позже был создан политблок "Победа". Во вторник апелляционная палата Кишинева приняла решение об ограничении деятельности этих партий до рассмотрения дела об их возможной ликвидации, соответствующее решение опубликовано на сайте инстанции.
"Считаю это решение политически мотивированным шагом, направленным на лишение граждан их права на свободный выбор. Наши партии действуют строго в рамках закона и представляют интересы десятков тысяч избирателей. Мы будем использовать все законные механизмы для защиты права на участие в политической жизни и продолжим отстаивать демократические принципы", - написала Параска в своем Telegram-канале.
Парламентские выборы в Молдавии назначены на 28 сентября. Ранее Высшая судебная палата Молдавии оставила в силе решение об отказе в регистрации блока "Победа" для участия в предстоящих выборах. Представители политсилы заявили о намерении обратиться в международные инстанции, включая Европейский суд по правам человека.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране: помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году: закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
