Экс-премьер Молдавии назвал решение ЦИК по Приднестровью разделением страны

Экс-премьер Молдавии назвал решение ЦИК по Приднестровью разделением страны - РИА Новости, 19.08.2025

Экс-премьер Молдавии назвал решение ЦИК по Приднестровью разделением страны

Лидер молдавской партии "Будущее Молдовы", экс-премьер Василий Тарлев заявил РИА Новости, что решение ЦИК Молдавии открыть только 10 избирательных участков для...

КИШИНЕВ, 19 авг - РИА Новости. Лидер молдавской партии "Будущее Молдовы", экс-премьер Василий Тарлев заявил РИА Новости, что решение ЦИК Молдавии открыть только 10 избирательных участков для граждан Приднестровья является фактическим шагом к разделению страны. Проведение парламентских выборов в Молдавии запланировано на 28 сентября. Для жителей Приднестровья власти Молдавии традиционно открывают избирательные участки на правом берегу Днестра. Так, на последних президентских выборах в Молдавии, которые прошли в ноябре прошлого года, для приднестровских избирателей было открыто 30 участков. На предстоящих парламентских выборах Кишинев планирует сократить это число. "Решение ЦИК открыть всего 10 избирательных участков для выборов в парламент для граждан левобережных районов республики вместо 41, как это было в 2021 году, - это не просто ограничение прав, это фактический шаг к разделению страны", - сказал Тарлев. Он отметил, что нынешние власти республики понимают отсутствие поддержки своей политики среди большинства граждан Приднестровья и по всей стране, в связи с чем лишают жителей возможности участвовать в судьбе страны. Политик охарактеризовал происходящее как "политический геноцид по отношению к своим же гражданам". "Так выглядит "евроинтеграция по-молдавски", когда власть готова пожертвовать даже частью народа ради сохранения собственных кресел. Партия "Будущее Молдовы" заявляет твёрдо: Молдова неделима. Мы будем защищать права и интересы всех граждан, в том числе – и на правом, и на левом берегу Днестра", - отметил Тарлев. Политик поставил под сомнение целесообразность евроинтеграционного курса, который, по его мнению, ведет к внутреннему расколу. "Разве Европа, ради которой жертвуют целыми регионами Молдовы, может быть нашей целью?" - задался вопросом политик. Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.

Новости

