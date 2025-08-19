Рейтинг@Mail.ru
Власти Молдавии намеренно затягивают экстрадицию Плахотнюка, заявил адвокат - РИА Новости, 19.08.2025
13:34 19.08.2025
Власти Молдавии намеренно затягивают экстрадицию Плахотнюка, заявил адвокат
КИШИНЕВ, 19 авг - РИА Новости. Власти Молдавии намеренно затягивают экстрадицию из Греции беглого олигарха и бывшего лидера Демпартии республики Владимира Плахотнюка, заявил во вторник адвокат Лучиан Рогак. Пресс-служба полиции Молдавии сообщила 22 июля, что получила информацию от Интерпола в Греции о задержании Плахотнюка, молдавская прокуратура направила Афинам запрос об его экстрадиции. Суд Афин 13 августа принял решение о его экстрадиции, однако за подготовку процедуры перевозки олигарха на родину отвечает минюст Молдавии. "В случае Владимира Плахотнюка молдавские власти – генпрокуратура и минюст – разделили дела Плахотнюка на множество частей. Используя лакуны в законодательстве об экстрадиции, минюст по максимуму затягивает процедуру. Это законный маневр, но вызывающий вопрос – кому выгодно это затягивание?" - заявил Рогак в видеообращении в соцсетях. По его словам, для каждого отдельного дела делается новый запрос, новое заседание суда и новое решение. "На практике, пока не завершатся все эти параллельные процессы, минюст Греции не может принять окончательное решение", - пояснил адвокат. Плахотнюк - экс-депутат и один из богатейших бизнесменов Молдавии. В ноябре 2017 года Басманный суд Москвы заочно арестовал и объявил Плахотнюка в международный розыск по делу о покушении на убийство. В феврале 2019 года в МВД России сообщали, что полиция пресекла деятельность международного преступного сообщества, которое в 2013-2014 годах вывело за пределы России более 37 миллиардов рублей. МВД РФ в апреле 2020 года заочно предъявило обвинение молдавскому политику Ренато Усатому по делу о выводе из России совместно с Плахотнюком 500 миллиардов рублей. В Молдавии Плахотнюка обвиняют в отмывании денег, мошенничестве и незаконном обогащении, а также в выводе миллиарда долларов из банковской системы страны. Суд в Кишиневе несколько раз выдавал ордер на заочный арест Плахотнюка, прокуратура Молдавии настаивает на его экстрадиции на родину.
Власти Молдавии намеренно затягивают экстрадицию Плахотнюка, заявил адвокат

© Sputnik / Мирослав РотарьВладимир Плахотнюк
Владимир Плахотнюк - РИА Новости, 1920, 19.08.2025
© Sputnik / Мирослав Ротарь
Владимир Плахотнюк. Архивное фото
КИШИНЕВ, 19 авг - РИА Новости. Власти Молдавии намеренно затягивают экстрадицию из Греции беглого олигарха и бывшего лидера Демпартии республики Владимира Плахотнюка, заявил во вторник адвокат Лучиан Рогак.
Пресс-служба полиции Молдавии сообщила 22 июля, что получила информацию от Интерпола в Греции о задержании Плахотнюка, молдавская прокуратура направила Афинам запрос об его экстрадиции. Суд Афин 13 августа принял решение о его экстрадиции, однако за подготовку процедуры перевозки олигарха на родину отвечает минюст Молдавии.
Лидер Демократической партии Молдавии Владимир Плахотнюк - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
Олигарх Плахотнюк призвал свергнуть власть в Молдавии
6 августа, 13:13
"В случае Владимира Плахотнюка молдавские власти – генпрокуратура и минюст – разделили дела Плахотнюка на множество частей. Используя лакуны в законодательстве об экстрадиции, минюст по максимуму затягивает процедуру. Это законный маневр, но вызывающий вопрос – кому выгодно это затягивание?" - заявил Рогак в видеообращении в соцсетях.
По его словам, для каждого отдельного дела делается новый запрос, новое заседание суда и новое решение.
"На практике, пока не завершатся все эти параллельные процессы, минюст Греции не может принять окончательное решение", - пояснил адвокат.
Плахотнюк - экс-депутат и один из богатейших бизнесменов Молдавии. В ноябре 2017 года Басманный суд Москвы заочно арестовал и объявил Плахотнюка в международный розыск по делу о покушении на убийство. В феврале 2019 года в МВД России сообщали, что полиция пресекла деятельность международного преступного сообщества, которое в 2013-2014 годах вывело за пределы России более 37 миллиардов рублей. МВД РФ в апреле 2020 года заочно предъявило обвинение молдавскому политику Ренато Усатому по делу о выводе из России совместно с Плахотнюком 500 миллиардов рублей. В Молдавии Плахотнюка обвиняют в отмывании денег, мошенничестве и незаконном обогащении, а также в выводе миллиарда долларов из банковской системы страны. Суд в Кишиневе несколько раз выдавал ордер на заочный арест Плахотнюка, прокуратура Молдавии настаивает на его экстрадиции на родину.
Мужчина голосует - РИА Новости, 1920, 15.08.2025
Молдавская диаспора ищет способы дать согражданам возможность голосовать
15 августа, 05:30
 
