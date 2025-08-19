https://ria.ru/20250819/moldaviya-2036277854.html

Власти Молдавии намеренно затягивают экстрадицию Плахотнюка, заявил адвокат

Власти Молдавии намеренно затягивают экстрадицию Плахотнюка, заявил адвокат - РИА Новости, 19.08.2025

Власти Молдавии намеренно затягивают экстрадицию Плахотнюка, заявил адвокат

Власти Молдавии намеренно затягивают экстрадицию из Греции беглого олигарха и бывшего лидера Демпартии республики Владимира Плахотнюка, заявил во вторник... РИА Новости, 19.08.2025

2025-08-19T13:34:00+03:00

2025-08-19T13:34:00+03:00

2025-08-19T13:34:00+03:00

в мире

молдавия

владимир плахотнюк

интерпол

греция

ренато усатый

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/16/2030578345_0:74:3022:1775_1920x0_80_0_0_c3665399819e759b4648b035fc8a2043.jpg

КИШИНЕВ, 19 авг - РИА Новости. Власти Молдавии намеренно затягивают экстрадицию из Греции беглого олигарха и бывшего лидера Демпартии республики Владимира Плахотнюка, заявил во вторник адвокат Лучиан Рогак. Пресс-служба полиции Молдавии сообщила 22 июля, что получила информацию от Интерпола в Греции о задержании Плахотнюка, молдавская прокуратура направила Афинам запрос об его экстрадиции. Суд Афин 13 августа принял решение о его экстрадиции, однако за подготовку процедуры перевозки олигарха на родину отвечает минюст Молдавии. "В случае Владимира Плахотнюка молдавские власти – генпрокуратура и минюст – разделили дела Плахотнюка на множество частей. Используя лакуны в законодательстве об экстрадиции, минюст по максимуму затягивает процедуру. Это законный маневр, но вызывающий вопрос – кому выгодно это затягивание?" - заявил Рогак в видеообращении в соцсетях. По его словам, для каждого отдельного дела делается новый запрос, новое заседание суда и новое решение. "На практике, пока не завершатся все эти параллельные процессы, минюст Греции не может принять окончательное решение", - пояснил адвокат. Плахотнюк - экс-депутат и один из богатейших бизнесменов Молдавии. В ноябре 2017 года Басманный суд Москвы заочно арестовал и объявил Плахотнюка в международный розыск по делу о покушении на убийство. В феврале 2019 года в МВД России сообщали, что полиция пресекла деятельность международного преступного сообщества, которое в 2013-2014 годах вывело за пределы России более 37 миллиардов рублей. МВД РФ в апреле 2020 года заочно предъявило обвинение молдавскому политику Ренато Усатому по делу о выводе из России совместно с Плахотнюком 500 миллиардов рублей. В Молдавии Плахотнюка обвиняют в отмывании денег, мошенничестве и незаконном обогащении, а также в выводе миллиарда долларов из банковской системы страны. Суд в Кишиневе несколько раз выдавал ордер на заочный арест Плахотнюка, прокуратура Молдавии настаивает на его экстрадиции на родину.

https://ria.ru/20250806/plahotnjuk-2033694079.html

https://ria.ru/20250815/dispora-2035428267.html

молдавия

греция

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, молдавия, владимир плахотнюк, интерпол, греция, ренато усатый, россия