Кишинев пытается заковать Гагаузию в цепи, заявили в правительстве региона - РИА Новости, 19.08.2025
12:38 19.08.2025
Кишинев пытается заковать Гагаузию в цепи, заявили в правительстве региона
КИШИНЕВ, 19 авг - РИА Новости. Власти Молдавии пытаются "заковать в цепи" гагаузский народ, но у них ничего не получится и о злоупотреблениях Кишинева против Гагаузии узнает весь мир, заявил первый заместитель председателя правительства региона Илья Узун. Суд в Кишиневе 5 августа приговорил Гуцул к семи годам лишения свободы с немедленным исполнением приговора по делу о финансировании запрещенной в Молдавии партии "Шор". Гуцул назвала приговор "политической расправой по указке сверху" и заявила, что будет бороться за свое имя и правду. Она обвинила президента Молдавии Майю Санду в использовании репрессий как инструмента борьбы с несогласными. Активистка блока "Победа" Светлана Попан была осуждена по этому же делу на 6 лет. Защита главы автономии намерена обжаловать решение суда в Апелляционной палате Кишинева в течение 15 дней. "Заключив нашего башкана (главу - ред.) в тюрьму, власти пытаются заковать в цепи весь гагаузский народ, но у них не получится. Мы будем бороться за освобождение Евгении Гуцул так же решительно, как наши отцы и деды боролись за свободу в 90-е годы… Мы заставим весь мир услышать, что в центре Европы нарушаются права целого народа и что башкан незаконно находится в заключении. Мы защищаем не только Евгению Гуцул, но и всю автономию", - заявил Узун на торжественной церемонии в честь 35-летия провозглашения Гагаузской республики. Он предложил участникам торжественного мероприятия аплодисментами выразить поддержку главе автономии. Аплодисменты продолжались несколько минут. "Это не только личная трагедии автономии, это попытка сломить волю нашего народа и лишить нас с вами своего голоса, но наши враги забывают о главном: башкан - это не только один человек, башкан - это наш символ, это и есть Гагаузия, народ это знает, а свои символы гагаузы умеют чтить и уважать", - добавил Узун. Оппозиция обвиняет правящую партию "Действие и солидарность" (ПДС) в политических преследованиях в преддверии парламентских выборов. Народное собрание Гагаузии не признало приговор Гуцул и выступило с резолюцией в ее защиту. Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – помимо Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
Кишинев пытается заковать Гагаузию в цепи, заявили в правительстве региона

КИШИНЕВ, 19 авг - РИА Новости. Власти Молдавии пытаются "заковать в цепи" гагаузский народ, но у них ничего не получится и о злоупотреблениях Кишинева против Гагаузии узнает весь мир, заявил первый заместитель председателя правительства региона Илья Узун.
Суд в Кишиневе 5 августа приговорил Гуцул к семи годам лишения свободы с немедленным исполнением приговора по делу о финансировании запрещенной в Молдавии партии "Шор". Гуцул назвала приговор "политической расправой по указке сверху" и заявила, что будет бороться за свое имя и правду. Она обвинила президента Молдавии Майю Санду в использовании репрессий как инструмента борьбы с несогласными. Активистка блока "Победа" Светлана Попан была осуждена по этому же делу на 6 лет. Защита главы автономии намерена обжаловать решение суда в Апелляционной палате Кишинева в течение 15 дней.
"Заключив нашего башкана (главу - ред.) в тюрьму, власти пытаются заковать в цепи весь гагаузский народ, но у них не получится. Мы будем бороться за освобождение Евгении Гуцул так же решительно, как наши отцы и деды боролись за свободу в 90-е годы… Мы заставим весь мир услышать, что в центре Европы нарушаются права целого народа и что башкан незаконно находится в заключении. Мы защищаем не только Евгению Гуцул, но и всю автономию", - заявил Узун на торжественной церемонии в честь 35-летия провозглашения Гагаузской республики.
Он предложил участникам торжественного мероприятия аплодисментами выразить поддержку главе автономии. Аплодисменты продолжались несколько минут. "Это не только личная трагедии автономии, это попытка сломить волю нашего народа и лишить нас с вами своего голоса, но наши враги забывают о главном: башкан - это не только один человек, башкан - это наш символ, это и есть Гагаузия, народ это знает, а свои символы гагаузы умеют чтить и уважать", - добавил Узун.
Оппозиция обвиняет правящую партию "Действие и солидарность" (ПДС) в политических преследованиях в преддверии парламентских выборов. Народное собрание Гагаузии не признало приговор Гуцул и выступило с резолюцией в ее защиту.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – помимо Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
