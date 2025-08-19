Рейтинг@Mail.ru
Суд разрешил блогеру Митрошиной заниматься бизнесом через доверенное лицо - РИА Новости, 19.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:27 19.08.2025
https://ria.ru/20250819/mitroshin-2036200527.html
Суд разрешил блогеру Митрошиной заниматься бизнесом через доверенное лицо
Суд разрешил блогеру Митрошиной заниматься бизнесом через доверенное лицо - РИА Новости, 19.08.2025
Суд разрешил блогеру Митрошиной заниматься бизнесом через доверенное лицо
Суд посчитал, что блогер Александра Митрошина, находящаяся под домашним арестом по обвинению в отмывании денег, может осуществлять предпринимательскую... РИА Новости, 19.08.2025
2025-08-19T03:27:00+03:00
2025-08-19T03:27:00+03:00
москва
россия
александра митрошина
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная налоговая служба (фнс россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0a/2004043215_0:95:1280:815_1920x0_80_0_0_3cbfc225f24670feb54a93e1df040528.jpg
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Суд посчитал, что блогер Александра Митрошина, находящаяся под домашним арестом по обвинению в отмывании денег, может осуществлять предпринимательскую деятельность через доверенное лицо, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. Митрошина и её адвокаты ранее заявляли о невозможности вести предпринимательскую деятельность из-за избранной ей ранее меры пресечения, в связи с этим они просили суд назначить обвиняемой запрет определенных действий. "Что касается доводов апелляционной жалобы о наличии у Митрошиной необходимости продолжать осуществлять предпринимательскую деятельность, что, находясь под домашним арестом невозможно, то суд апелляционной инстанции отмечает, что Митрошина имеет возможность продолжать осуществлять предпринимательскую деятельность через свое доверенное лицо путем выдачи ему соответствующей доверенности",- сказано в документах. Против блогера возбуждено дело об отмывании денег в особо крупном размере. По версии следствия, она легализовала 127 миллионов рублей, оставшихся после неуплаты налогов, купив недвижимость в Москве. Столичный главк СК РФ сообщал, что Митрошина признала вину в полном объеме. Защита Митрошиной заявляла, что блогер полностью погасила долг перед ФНС на сумму более 200 миллионов рублей, сотрудничает со следствием и дает подробные показания. Чертановский суд Москвы 10 марта отправил Митрошину под домашний арест, наложив запреты на пользование интернетом и сотовой связью, общение с привлеченными по делу лицами за исключением близких родственников. Следствие настаивало на заключении под стражу.
https://ria.ru/20250307/mitroshina-2003747041.html
https://ria.ru/20250717/khakery-2029823737.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0a/2004043215_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_610c90f8dba577255397b337460bf785.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, россия, александра митрошина, следственный комитет россии (ск рф), федеральная налоговая служба (фнс россии)
Москва, Россия, Александра Митрошина, Следственный комитет России (СК РФ), Федеральная налоговая служба (ФНС России)
Суд разрешил блогеру Митрошиной заниматься бизнесом через доверенное лицо

Суд постановил, что блогер Митрошина может вести бизнес через доверенное лицо

© Фото : Суды общей юрисдикции города МосквыАлександра Митрошина в суде
Александра Митрошина в суде - РИА Новости, 1920, 19.08.2025
© Фото : Суды общей юрисдикции города Москвы
Александра Митрошина в суде. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Суд посчитал, что блогер Александра Митрошина, находящаяся под домашним арестом по обвинению в отмывании денег, может осуществлять предпринимательскую деятельность через доверенное лицо, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Митрошина и её адвокаты ранее заявляли о невозможности вести предпринимательскую деятельность из-за избранной ей ранее меры пресечения, в связи с этим они просили суд назначить обвиняемой запрет определенных действий.
Блогер Александра Митрошина - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
Митрошина применяла схему ухода от налогов, похожую на тактику Блиновской
7 марта, 23:43
"Что касается доводов апелляционной жалобы о наличии у Митрошиной необходимости продолжать осуществлять предпринимательскую деятельность, что, находясь под домашним арестом невозможно, то суд апелляционной инстанции отмечает, что Митрошина имеет возможность продолжать осуществлять предпринимательскую деятельность через свое доверенное лицо путем выдачи ему соответствующей доверенности",- сказано в документах.
Против блогера возбуждено дело об отмывании денег в особо крупном размере. По версии следствия, она легализовала 127 миллионов рублей, оставшихся после неуплаты налогов, купив недвижимость в Москве. Столичный главк СК РФ сообщал, что Митрошина признала вину в полном объеме.
Защита Митрошиной заявляла, что блогер полностью погасила долг перед ФНС на сумму более 200 миллионов рублей, сотрудничает со следствием и дает подробные показания.
Чертановский суд Москвы 10 марта отправил Митрошину под домашний арест, наложив запреты на пользование интернетом и сотовой связью, общение с привлеченными по делу лицами за исключением близких родственников. Следствие настаивало на заключении под стражу.
Александра Митрошина в суде - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
Хакеры, взломавшие аккаунт Митрошиной, могут получить до семи лет тюрьмы
17 июля, 23:44
 
МоскваРоссияАлександра МитрошинаСледственный комитет России (СК РФ)Федеральная налоговая служба (ФНС России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала