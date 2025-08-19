https://ria.ru/20250819/mitroshin-2036200527.html
Суд разрешил блогеру Митрошиной заниматься бизнесом через доверенное лицо
Суд разрешил блогеру Митрошиной заниматься бизнесом через доверенное лицо - РИА Новости, 19.08.2025
Суд разрешил блогеру Митрошиной заниматься бизнесом через доверенное лицо
Суд посчитал, что блогер Александра Митрошина, находящаяся под домашним арестом по обвинению в отмывании денег, может осуществлять предпринимательскую... РИА Новости, 19.08.2025
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Суд посчитал, что блогер Александра Митрошина, находящаяся под домашним арестом по обвинению в отмывании денег, может осуществлять предпринимательскую деятельность через доверенное лицо, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. Митрошина и её адвокаты ранее заявляли о невозможности вести предпринимательскую деятельность из-за избранной ей ранее меры пресечения, в связи с этим они просили суд назначить обвиняемой запрет определенных действий. "Что касается доводов апелляционной жалобы о наличии у Митрошиной необходимости продолжать осуществлять предпринимательскую деятельность, что, находясь под домашним арестом невозможно, то суд апелляционной инстанции отмечает, что Митрошина имеет возможность продолжать осуществлять предпринимательскую деятельность через свое доверенное лицо путем выдачи ему соответствующей доверенности",- сказано в документах. Против блогера возбуждено дело об отмывании денег в особо крупном размере. По версии следствия, она легализовала 127 миллионов рублей, оставшихся после неуплаты налогов, купив недвижимость в Москве. Столичный главк СК РФ сообщал, что Митрошина признала вину в полном объеме. Защита Митрошиной заявляла, что блогер полностью погасила долг перед ФНС на сумму более 200 миллионов рублей, сотрудничает со следствием и дает подробные показания. Чертановский суд Москвы 10 марта отправил Митрошину под домашний арест, наложив запреты на пользование интернетом и сотовой связью, общение с привлеченными по делу лицами за исключением близких родственников. Следствие настаивало на заключении под стражу.
