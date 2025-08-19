МИД Эстонии обновил рекомендации по поездкам в Россию
МИД Эстонии рекомендовал гражданам страны воздержаться от любых поездок в Россию
© РИА Новости / Михаил Киреев | Перейти в медиабанкФлаги Эстонии и Евросоюза на здании генерального консульства Эстонии в Санкт-Петербурге
Флаги Эстонии и Евросоюза на здании генерального консульства Эстонии в Санкт-Петербурге. Архивное фото
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. МИД Эстонии обновил рекомендации по поездкам граждан республики в Россию - им по-прежнему советуют воздерживаться от любых посещений РФ и как можно скорее возвращаться в Эстонию.
"В рекомендациях по поездкам в Россию, обновленных 18 августа, министерство иностранных дел продолжает настоятельно советовать воздержаться от любых поездок в Россию... Эстонским гражданам, временно находящимся в России, рекомендуется серьезно пересмотреть необходимость своего пребывания там. МИД также рекомендует эстонским гражданам вернуться в Эстонию как можно скорее", - говорится в сообщении.
Президент России Владимир Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что РФ не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".