https://ria.ru/20250819/mid-2036262710.html

МИД Эстонии обновил рекомендации по поездкам в Россию

МИД Эстонии обновил рекомендации по поездкам в Россию - РИА Новости, 19.08.2025

МИД Эстонии обновил рекомендации по поездкам в Россию

МИД Эстонии обновил рекомендации по поездкам граждан республики в Россию - им по-прежнему советуют воздерживаться от любых посещений РФ и как можно скорее... РИА Новости, 19.08.2025

2025-08-19T12:09:00+03:00

2025-08-19T12:09:00+03:00

2025-08-19T12:09:00+03:00

в мире

россия

эстония

владимир путин

такер карлсон

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/15/1784737674_0:400:2930:2048_1920x0_80_0_0_5f7d297dfc261a941541822b886fdbc8.jpg

МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. МИД Эстонии обновил рекомендации по поездкам граждан республики в Россию - им по-прежнему советуют воздерживаться от любых посещений РФ и как можно скорее возвращаться в Эстонию. "В рекомендациях по поездкам в Россию, обновленных 18 августа, министерство иностранных дел продолжает настоятельно советовать воздержаться от любых поездок в Россию... Эстонским гражданам, временно находящимся в России, рекомендуется серьезно пересмотреть необходимость своего пребывания там. МИД также рекомендует эстонским гражданам вернуться в Эстонию как можно скорее", - говорится в сообщении. Президент России Владимир Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что РФ не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".

https://ria.ru/20250617/voyna-2023337875.html

россия

эстония

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, эстония, владимир путин, такер карлсон, нато