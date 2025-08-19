https://ria.ru/20250819/merts-2036196728.html

Встреча Путина с Зеленским может пройти в течение двух недель, заявил Мерц

Встреча Путина с Зеленским может пройти в течение двух недель, заявил Мерц - РИА Новости, 19.08.2025

Встреча Путина с Зеленским может пройти в течение двух недель, заявил Мерц

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора со своим российским коллегой Владимиром Путиным договорился,... РИА Новости, 19.08.2025

БЕРЛИН, 19 авг - РИА Новости. Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора со своим российским коллегой Владимиром Путиным договорился, что тот встретится с Владимиром Зеленским в рамках двух недель. Ранее Трамп прервал беседу с лидерами ЕС и Зеленским, чтобы созвониться с Путиным. "Была сделан перерыв. В это время американский президент созвонился с российским президентом, и было договорено, что в течение ближайших двух недель состоится встреча российского и украинского президентов", - сказал Мерц в ходе пресс-конференции, которая транслировалась на сайте немецкого издания Welt. По его словам, встреча должна состояться в месте, которое еще предстоит согласовать. "Президент Трамп выразил готовность после этого снова организовать трехстороннюю встречу, чтобы переговоры действительно могли начаться", - добавил Мерц. В понедельник Трамп принял в Белом доме Зеленского и лидеров стран ЕС. Ранее он не исключал возможности проведения в дальнейшем трехсторонней встречи с Путиным и Зеленским в случае успеха переговоров.

