Рейтинг@Mail.ru
Встреча Путина с Зеленским может пройти в течение двух недель, заявил Мерц - РИА Новости, 19.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:47 19.08.2025 (обновлено: 10:29 19.08.2025)
https://ria.ru/20250819/merts-2036196728.html
Встреча Путина с Зеленским может пройти в течение двух недель, заявил Мерц
Встреча Путина с Зеленским может пройти в течение двух недель, заявил Мерц - РИА Новости, 19.08.2025
Встреча Путина с Зеленским может пройти в течение двух недель, заявил Мерц
Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора со своим российским коллегой Владимиром Путиным договорился,... РИА Новости, 19.08.2025
2025-08-19T02:47:00+03:00
2025-08-19T10:29:00+03:00
в мире
германия
сша
владимир зеленский
владимир путин
фридрих мерц
евросоюз
welt
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/13/2036238786_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_0e550faba69ee8a9aded9d5d623774db.jpg
БЕРЛИН, 19 авг - РИА Новости. Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора со своим российским коллегой Владимиром Путиным договорился, что тот встретится с Владимиром Зеленским в рамках двух недель. Ранее Трамп прервал беседу с лидерами ЕС и Зеленским, чтобы созвониться с Путиным. "Была сделан перерыв. В это время американский президент созвонился с российским президентом, и было договорено, что в течение ближайших двух недель состоится встреча российского и украинского президентов", - сказал Мерц в ходе пресс-конференции, которая транслировалась на сайте немецкого издания Welt. По его словам, встреча должна состояться в месте, которое еще предстоит согласовать. "Президент Трамп выразил готовность после этого снова организовать трехстороннюю встречу, чтобы переговоры действительно могли начаться", - добавил Мерц. В понедельник Трамп принял в Белом доме Зеленского и лидеров стран ЕС. Ранее он не исключал возможности проведения в дальнейшем трехсторонней встречи с Путиным и Зеленским в случае успеха переговоров.
https://ria.ru/20250819/garantii-2036194110.html
https://ria.ru/20250819/ukraina-2036196309.html
германия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/13/2036238786_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_0cfc735ba81347969d1ea30e093c212c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, германия, сша, владимир зеленский, владимир путин, фридрих мерц, евросоюз, welt
В мире, Германия, США, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Фридрих Мерц, Евросоюз, Welt
Встреча Путина с Зеленским может пройти в течение двух недель, заявил Мерц

Мерц: Трамп договорился о встрече Путина с Зеленским в течение двух недель

© Getty Images / picture alliance/Kay NietfeldКанцлер Германии Фридрих Мерц беседует с журналистами после встречи с президентом США Дональдом Трампом, европейскими лидерами и Владимиром Зеленским в Белом доме
Канцлер Германии Фридрих Мерц беседует с журналистами после встречи с президентом США Дональдом Трампом, европейскими лидерами и Владимиром Зеленским в Белом доме - РИА Новости, 1920, 19.08.2025
© Getty Images / picture alliance/Kay Nietfeld
Канцлер Германии Фридрих Мерц беседует с журналистами после встречи с президентом США Дональдом Трампом, европейскими лидерами и Владимиром Зеленским в Белом доме
Читать ria.ru в
Дзен
БЕРЛИН, 19 авг - РИА Новости. Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора со своим российским коллегой Владимиром Путиным договорился, что тот встретится с Владимиром Зеленским в рамках двух недель.
Ранее Трамп прервал беседу с лидерами ЕС и Зеленским, чтобы созвониться с Путиным.
Александр Стубб - РИА Новости, 1920, 19.08.2025
Президент Финляндии заявил о начале проработки гарантий для Украины
02:13
"Была сделан перерыв. В это время американский президент созвонился с российским президентом, и было договорено, что в течение ближайших двух недель состоится встреча российского и украинского президентов", - сказал Мерц в ходе пресс-конференции, которая транслировалась на сайте немецкого издания Welt.
По его словам, встреча должна состояться в месте, которое еще предстоит согласовать. "Президент Трамп выразил готовность после этого снова организовать трехстороннюю встречу, чтобы переговоры действительно могли начаться", - добавил Мерц.
В понедельник Трамп принял в Белом доме Зеленского и лидеров стран ЕС. Ранее он не исключал возможности проведения в дальнейшем трехсторонней встречи с Путиным и Зеленским в случае успеха переговоров.
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте выступает во время телеинтервью Fox News возле Белого дома - РИА Новости, 1920, 19.08.2025
Членство Украины в НАТО не обсуждается, заявил Рютте
02:42
 
В миреГерманияСШАВладимир ЗеленскийВладимир ПутинФридрих МерцЕвросоюзWelt
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала