Встреча Путина с Зеленским может пройти в течение двух недель, заявил Мерц

Мерц: Трамп договорился о встрече Путина с Зеленским в течение двух недель
© Getty Images / picture alliance/Kay NietfeldКанцлер Германии Фридрих Мерц беседует с журналистами после встречи с президентом США Дональдом Трампом, европейскими лидерами и Владимиром Зеленским в Белом доме
Канцлер Германии Фридрих Мерц беседует с журналистами после встречи с президентом США Дональдом Трампом, европейскими лидерами и Владимиром Зеленским в Белом доме
БЕРЛИН, 19 авг - РИА Новости. Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора со своим российским коллегой Владимиром Путиным договорился, что тот встретится с Владимиром Зеленским в рамках двух недель.
"Была сделан перерыв. В это время американский президент созвонился с российским президентом, и было договорено, что в течение ближайших двух недель состоится встреча российского и украинского президентов", - сказал Мерц в ходе пресс-конференции, которая транслировалась на сайте немецкого издания Welt.
По его словам, встреча должна состояться в месте, которое еще предстоит согласовать. "Президент Трамп выразил готовность после этого снова организовать трехстороннюю встречу, чтобы переговоры действительно могли начаться", - добавил Мерц.
В понедельник Трамп принял в Белом доме Зеленского и лидеров стран ЕС. Ранее он не исключал возможности проведения в дальнейшем трехсторонней встречи с Путиным и Зеленским в случае успеха переговоров.