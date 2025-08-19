https://ria.ru/20250819/melitopol-2036271705.html
Над Мелитополем сбили беспилотник
Над Мелитополем сбили беспилотник - РИА Новости, 19.08.2025
Над Мелитополем сбили беспилотник
Беспилотник ВСУ сбит над Мелитополем в Запорожской области, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета,... РИА Новости, 19.08.2025
2025-08-19T12:57:00+03:00
2025-08-19T12:57:00+03:00
2025-08-19T12:57:00+03:00
мелитополь
запорожская область
россия
владимир рогов
вооруженные силы украины
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/13/1922284030_0:196:3072:1924_1920x0_80_0_0_4f0bf63bff0fe94023f7b5113248919c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг – РИА Новости. Беспилотник ВСУ сбит над Мелитополем в Запорожской области, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "Сегодня днем противник предпринял попытку атаковать Мелитополь беспилотником. Атака отражена. Беспилотник сбит", - сказал Рогов.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
мелитополь
запорожская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/13/1922284030_295:0:3026:2048_1920x0_80_0_0_5b65fee475b84bc3232f74a5d83ce9a7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мелитополь, запорожская область, россия, владимир рогов, вооруженные силы украины, происшествия
Мелитополь, Запорожская область, Россия, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины, Происшествия
Над Мелитополем сбили беспилотник
Рогов сообщил о сбитом украинском беспилотнике над Мелитополем