Над Мелитополем сбили беспилотник

Над Мелитополем сбили беспилотник - РИА Новости, 19.08.2025

Над Мелитополем сбили беспилотник

Беспилотник ВСУ сбит над Мелитополем в Запорожской области, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета,... РИА Новости, 19.08.2025

2025-08-19T12:57:00+03:00

мелитополь

запорожская область

россия

владимир рогов

вооруженные силы украины

происшествия

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг – РИА Новости. Беспилотник ВСУ сбит над Мелитополем в Запорожской области, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "Сегодня днем противник предпринял попытку атаковать Мелитополь беспилотником. Атака отражена. Беспилотник сбит", - сказал Рогов.

мелитополь, запорожская область, россия, владимир рогов, вооруженные силы украины, происшествия