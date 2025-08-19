Рейтинг@Mail.ru
Над Мелитополем сбили беспилотник - РИА Новости, 19.08.2025
12:57 19.08.2025
Над Мелитополем сбили беспилотник
Беспилотник ВСУ сбит над Мелитополем в Запорожской области, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг – РИА Новости. Беспилотник ВСУ сбит над Мелитополем в Запорожской области, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "Сегодня днем противник предпринял попытку атаковать Мелитополь беспилотником. Атака отражена. Беспилотник сбит", - сказал Рогов.
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг – РИА Новости. Беспилотник ВСУ сбит над Мелитополем в Запорожской области, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
"Сегодня днем противник предпринял попытку атаковать Мелитополь беспилотником. Атака отражена. Беспилотник сбит", - сказал Рогов.
