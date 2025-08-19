https://ria.ru/20250819/meksika-2036405948.html
На трассе в Мексике нашли шесть человеческих голов
МЕХИКО, 19 авг - РИА Новости. Шесть человеческих голов, принадлежавших мужчинам, были обнаружены на трассе в приграничной зоне штатов Тласкала и Пуэбла, сообщила прокуратура Тласкалы. "Прокуратура начала расследование по факту обнаружения шести мужских голов на границе штатов Пуэбла и Тласкала. На место прибыли агенты полиции и эксперты Института судебных наук, которые провели изъятие и первые проверки", - говорится в сообщении ведомства. Власти муниципалитета Истакуистла, на территории которого нашли останки, резко осудили произошедшее и сообщили, что координируют действия с прокуратурой штата и силами безопасности для выяснения обстоятельств случившегося. По информации местных СМИ, на месте преступления был обнаружен плакат с угрожающим посланием, подписанным организованной преступной группировкой. Предполагается, что речь идет о сведении счетов между преступными группировками, действующими в этом районе.
