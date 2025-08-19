https://ria.ru/20250819/medvedev-2036229940.html
Коалиция желающих войны не смогла переиграть Трампа, заявил Медведев
Коалиция желающих войны не смогла переиграть Трампа, заявил Медведев - РИА Новости, 19.08.2025
Коалиция желающих войны не смогла переиграть Трампа, заявил Медведев
Коалиция желающих войны с Россией не смогла переиграть президента США Дональда Трампа на его поле, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя... РИА Новости, 19.08.2025
2025-08-19T09:45:00+03:00
2025-08-19T09:45:00+03:00
2025-08-19T09:46:00+03:00
в мире
россия
сша
украина
дональд трамп
дмитрий медведев
владимир зеленский
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/13/2036207369_0:1:2048:1153_1920x0_80_0_0_71a9e613081d735081e3d5552c6470c1.jpg
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Коалиция желающих войны с Россией не смогла переиграть президента США Дональда Трампа на его поле, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя переговоры по Украине в Вашингтоне. В понедельник президент США Дональд Трамп принимал в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров стран ЕС. "Коалиция желающих войны с Россией не смогла переиграть POTUS (Трампа - ред.) на его поле. Европа благодарила и заискивала. Вопрос в том, что запоет дома о гарантиях и территориях киевский шут, снова нацепив зеленую военную форму", - написал Медведев в соцсети X. Ранее лидер партии "Справедливая Россия - За правду", депутат Госдумы Сергей Миронов заявил РИА Новости, что тезисы, озвученные президентом США Дональдом Трампом на встрече с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами, стали для последних тяжелым ударом, она все еще тешат себя иллюзиями, что именно война с Россией руками украинцев позволит им победить.
https://ria.ru/20250819/ssha-2036228661.html
россия
сша
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/13/2036207369_4:0:1825:1366_1920x0_80_0_0_94fb5157cf6e5defeaed46725c03aecc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, сша, украина, дональд трамп, дмитрий медведев, владимир зеленский, госдума рф, евросоюз
В мире, Россия, США, Украина, Дональд Трамп, Дмитрий Медведев, Владимир Зеленский, Госдума РФ, Евросоюз
Коалиция желающих войны не смогла переиграть Трампа, заявил Медведев
Медведев: коалиция желающих войны с Россией не смогла переиграть Трампа