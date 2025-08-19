https://ria.ru/20250819/makron-2036298394.html
Макрон сделал дерзкое заявление в адрес России после встречи с Трампом
Французский президент Эммануэль Макрон после встречи с американским лидером Дональдом Трампом в Белом доме призвал усилить давление на Россию. РИА Новости, 19.08.2025
евросоюз
эммануэль макрон
дональд трамп
россия
в мире
украина
европа
владимир зеленский
МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Французский президент Эммануэль Макрон после встречи с американским лидером Дональдом Трампом в Белом доме призвал усилить давление на Россию."Для нас также очевидно, что давление на Россию должно продолжаться до тех пор, пока этот мир не будет установлен", — написал он в соцсети Х.Ранее сегодня глава МИД России Сергей Лавров заявил, что ни один из европейских лидеров при обсуждении гарантий безопасности для Европы и Украины при этом до сих пор не упоминал вопрос безопасности России.Накануне Трамп провел в Белом доме переговоры с Владимиром Зеленским. После двусторонней встречи к ним присоединились несколько европейских лидеров. Стороны обсудили гарантии безопасности для Киева, которые европейские страны намерены предоставить при координации с США.В середине мероприятия Трамп прервался, чтобы позвонить Путину. Беседа носила откровенный и конструктивный характер. Главы государств выступили за продолжение прямых контактов между делегациями России и Украины. Они также договорились обсудить возможность повышения уровня представителей Москвы и Киева на переговорах.
