Макрон предложил место для проведения встречи Путина и Зеленского

2025-08-19T10:29:00+03:00

2025-08-19T18:52:00+03:00

ПАРИЖ, 19 авг — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон выступил за проведение встречи президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского в Женеве."Будет выбрана нейтральная страна. И мы сами этого хотим. Может быть, Швейцария, я лично выступаю за Женеву, или другая страна", — прокомментировал Макрон возможные параметры проведения такой встречи в интервью телеканалу LCI.По его словам, Париж уже не может быть местом встречи Зеленского и Путина, как это было в 2019 году, поскольку на сегодняшний день ситуация находится "в другой фазе". В понедельник президент США Дональд Трамп принимал в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров стран ЕС. Ранее он не исключал возможности проведения в дальнейшем трехсторонней встречи с президентом РФ Владимиром Путиным и Зеленским в случае успеха переговоров. По итогам встречи Макрон заявил, что место проведения двусторонней встречи президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского будет определено в ближайшее время. Он выразил надежду, что эта встреча пройдет в ближайшие дни. По его словам, последующая за ней "трехсторонка" с участием России, Украины и США должна, по возможности, состояться через две-три недели.

