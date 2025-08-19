Рейтинг@Mail.ru
Макрон предложил место для проведения встречи Путина и Зеленского - РИА Новости, 19.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:29 19.08.2025 (обновлено: 18:52 19.08.2025)
https://ria.ru/20250819/makron-2036240978.html
Макрон предложил место для проведения встречи Путина и Зеленского
Макрон предложил место для проведения встречи Путина и Зеленского - РИА Новости, 19.08.2025
Макрон предложил место для проведения встречи Путина и Зеленского
Президент Франции Эммануэль Макрон выступил за проведение встречи президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского в Женеве. РИА Новости, 19.08.2025
2025-08-19T10:29:00+03:00
2025-08-19T18:52:00+03:00
в мире
россия
женева (город)
сша
владимир зеленский
владимир путин
эммануэль макрон
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/13/2036235968_0:88:3071:1816_1920x0_80_0_0_b29e47c837870ab0f5d4709a5c6bac76.jpg
ПАРИЖ, 19 авг — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон выступил за проведение встречи президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского в Женеве."Будет выбрана нейтральная страна. И мы сами этого хотим. Может быть, Швейцария, я лично выступаю за Женеву, или другая страна", — прокомментировал Макрон возможные параметры проведения такой встречи в интервью телеканалу LCI.По его словам, Париж уже не может быть местом встречи Зеленского и Путина, как это было в 2019 году, поскольку на сегодняшний день ситуация находится "в другой фазе". В понедельник президент США Дональд Трамп принимал в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров стран ЕС. Ранее он не исключал возможности проведения в дальнейшем трехсторонней встречи с президентом РФ Владимиром Путиным и Зеленским в случае успеха переговоров. По итогам встречи Макрон заявил, что место проведения двусторонней встречи президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского будет определено в ближайшее время. Он выразил надежду, что эта встреча пройдет в ближайшие дни. По его словам, последующая за ней "трехсторонка" с участием России, Украины и США должна, по возможности, состояться через две-три недели.
https://ria.ru/20250819/vstrecha-2036224464.html
россия
женева (город)
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/13/2036235968_199:0:2930:2048_1920x0_80_0_0_23b76f594ef9509e7ecb543443553ea1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, женева (город), сша, владимир зеленский, владимир путин, эммануэль макрон, евросоюз
В мире, Россия, Женева (город), США, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Эммануэль Макрон, Евросоюз
Макрон предложил место для проведения встречи Путина и Зеленского

Макрон выступил за проведение встречи Путина и Зеленского в Женеве

© AP Photo / Philippe MagoniЭммануэль Макрон
Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 19.08.2025
© AP Photo / Philippe Magoni
Эммануэль Макрон
Читать ria.ru в
Дзен
ПАРИЖ, 19 авг — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон выступил за проведение встречи президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского в Женеве.
"Будет выбрана нейтральная страна. И мы сами этого хотим. Может быть, Швейцария, я лично выступаю за Женеву, или другая страна", — прокомментировал Макрон возможные параметры проведения такой встречи в интервью телеканалу LCI.
По его словам, Париж уже не может быть местом встречи Зеленского и Путина, как это было в 2019 году, поскольку на сегодняшний день ситуация находится "в другой фазе".
В понедельник президент США Дональд Трамп принимал в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров стран ЕС. Ранее он не исключал возможности проведения в дальнейшем трехсторонней встречи с президентом РФ Владимиром Путиным и Зеленским в случае успеха переговоров.
По итогам встречи Макрон заявил, что место проведения двусторонней встречи президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского будет определено в ближайшее время. Он выразил надежду, что эта встреча пройдет в ближайшие дни. По его словам, последующая за ней "трехсторонка" с участием России, Украины и США должна, по возможности, состояться через две-три недели.
Марк Рютте, Владимир Зеленский, Кир Стармер и Эмманюэль Макрон во время встречи с Дональдом Трампом в Белом доме. 18 августа 2025 - РИА Новости, 1920, 19.08.2025
На Западе раскрыли, что устроит Европа перед встречей Путина и Зеленского
Вчера, 09:18
 
В миреРоссияЖенева (город)СШАВладимир ЗеленскийВладимир ПутинЭммануэль МакронЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала