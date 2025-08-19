Рейтинг@Mail.ru
Место встречи Путина и Зеленского определят в ближайшие часы, заявил Макрон - РИА Новости, 19.08.2025
03:10 19.08.2025 (обновлено: 10:09 19.08.2025)
Место встречи Путина и Зеленского определят в ближайшие часы, заявил Макрон
в мире
россия
сша
франция
владимир путин
владимир зеленский
дональд трамп
евросоюз
ПАРИЖ, 19 авг – РИА Новости. Место проведения двусторонней встречи президента РФ Владимира Путина и Владимира Зеленского будет определено в ближайшие часы, заявил лидер Франции Эммануэль Макрон. "По итогам нашей первой встречи состоялся звонок между президентом Путиным и президентом (США Дональдом) Трампом, и было зафиксировано, что сначала будет желание провести двустороннюю встречу между… Зеленским и президентом Путиным в месте, которое будет определено в ближайшие часы", - сказал он по итогам встречи в Вашингтоне лидеров европейских стран с Дональдом Трампом и Зеленским. Трансляция велась на странице Елисейского дворца в соцсети X. Макрон выразил надежду, что эта встреча пройдет в ближайшие дни. По его словам, последующая за ней "трехсторонка" с участием РФ, Украины и США должна, по возможности, состояться через две-три недели. В понедельник Трамп принял в Белом доме Зеленского и лидеров стран ЕС. Ранее он не исключал возможности проведения в дальнейшем трехсторонней встречи с Путиным и Зеленским в случае успеха переговоров.
в мире, россия, сша, франция, владимир путин, владимир зеленский, дональд трамп, евросоюз, эммануэль макрон
В мире, Россия, США, Франция, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Евросоюз, Эммануэль Макрон
© Getty Images / Anadolu/Handout/Ukrainian PresidencyПрезидент Франции Эммануэль Макрон на встрече с президентом США Дональдом Трампом, европейскими лидерами и Владимиром Зеленским в Белом доме
© Getty Images / Anadolu/Handout/Ukrainian Presidency
Президент Франции Эммануэль Макрон на встрече с президентом США Дональдом Трампом, европейскими лидерами и Владимиром Зеленским в Белом доме
ПАРИЖ, 19 авг – РИА Новости. Место проведения двусторонней встречи президента РФ Владимира Путина и Владимира Зеленского будет определено в ближайшие часы, заявил лидер Франции Эммануэль Макрон.
"По итогам нашей первой встречи состоялся звонок между президентом Путиным и президентом (США Дональдом) Трампом, и было зафиксировано, что сначала будет желание провести двустороннюю встречу между… Зеленским и президентом Путиным в месте, которое будет определено в ближайшие часы", - сказал он по итогам встречи в Вашингтоне лидеров европейских стран с Дональдом Трампом и Зеленским. Трансляция велась на странице Елисейского дворца в соцсети X.
Макрон выразил надежду, что эта встреча пройдет в ближайшие дни. По его словам, последующая за ней "трехсторонка" с участием РФ, Украины и США должна, по возможности, состояться через две-три недели.
В понедельник Трамп принял в Белом доме Зеленского и лидеров стран ЕС. Ранее он не исключал возможности проведения в дальнейшем трехсторонней встречи с Путиным и Зеленским в случае успеха переговоров.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
Макрон поставил условие перед попыткой дозвониться Путину
7 марта, 07:02
 
