Место встречи Путина и Зеленского определят в ближайшие часы, заявил Макрон

ПАРИЖ, 19 авг – РИА Новости. Место проведения двусторонней встречи президента РФ Владимира Путина и Владимира Зеленского будет определено в ближайшие часы, заявил лидер Франции Эммануэль Макрон. "По итогам нашей первой встречи состоялся звонок между президентом Путиным и президентом (США Дональдом) Трампом, и было зафиксировано, что сначала будет желание провести двустороннюю встречу между… Зеленским и президентом Путиным в месте, которое будет определено в ближайшие часы", - сказал он по итогам встречи в Вашингтоне лидеров европейских стран с Дональдом Трампом и Зеленским. Трансляция велась на странице Елисейского дворца в соцсети X. Макрон выразил надежду, что эта встреча пройдет в ближайшие дни. По его словам, последующая за ней "трехсторонка" с участием РФ, Украины и США должна, по возможности, состояться через две-три недели. В понедельник Трамп принял в Белом доме Зеленского и лидеров стран ЕС. Ранее он не исключал возможности проведения в дальнейшем трехсторонней встречи с Путиным и Зеленским в случае успеха переговоров.

